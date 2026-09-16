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Oglasile se Sjedinjene Američke Države poslije presude Hašimu Tačiju

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16.09.2026 16:31

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Крупни план Капитола САД са америчком заставом.
Foto: Ben Kelsey/Pexels

Sjedinjene Američke Države su saopštile da poštuju presudu Specijalizovanih vijeća protiv Hašima Tačija, Kadrija Veseljija, Jakupa Krasnićija i Redžepa Seljimija i pozvale sve strane da prihvate odluku suda.

"Poštujemo današnju presudu Specijalizovanih vijeća Kosova", rekao je portparol američkog Stejt departmenta za Radio Slobodna Evropa.

Stejt department je naveo da SAD podržavaju pravdu za sve žrtve i njihove porodice i ponovio podršku pozivanju na odgovornost, redovnom zakonskom postupku i vladavini prava.

Vašington je takođe pozvao na izbjegavanje zapaljive retorike nakon izricanja presude.

"Pozivamo sve strane da poštuju odluku suda, izbjegavaju zapaljivu retoriku i nastave da rade na mirnoj i demokratskoj budućnosti", rekao je portparol Stejt departmenta.

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Hašim Tači

Hašim Tači presuda

Stejt department

Presuda Tačiju

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