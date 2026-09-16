U sudaru kombija i automobila jedna osoba poginula, više njih povrijeđeno

Teška saobraćajna nesreća dogodila se rano jutros kod Pančeva. Jedna osoba je poginula, dok je devetoro ljudi povrijeđeno.

Prema riječima izvora Kurira, nesreća se dogodila oko šest časova na putu između mjesta Dolovo i Mramorak.

- Sudarili su se kombi pun putnika i automobil. Nažalost, jedna osoba je nastradala, a devetoro ljudi je zadobilo povrede različitog stepena - kaže izvor pomenutog portala i dodaje da je udarac bio toliko silovit da su morali da reaguju i vatrogasci-spasioci.

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- Nakon što su svi povrijeđeni izvučeni iz olupina, predati su ekipi Hitne pomoći koja ih je prevezla u bolnicu na dalje zbrinjavanje - dodaje se.

Policija je obavila uviđaj i utvrđuju se uzroci ove saobraćajne nesreće.