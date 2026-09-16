Sudija Smit: Tokom suđenja vođama OVK postojalo neprestano zastrašivanje svjedoka

Sudija Čarls Smit rekao je na današnjem izricanju presuda liderima terorističke OVK da je suđenje vođeno u kontekstu neprestanog zastrašivanja svjedoka i da su mnogi povukli svoje svjedočenja.

"Nekoliko svjedoka povuklo je izjave, ponavljalo napamet naučene rečenice", rekao je sudija Smit.

Dodao je da su se neki svjedoci plašili za sopstvenu bezbjednost, kao i da su zbog zastrašivanja svjedoka primijenjene mjere zaštite pojedinaca.

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Istakao je i da Tužilaštvo "nije dokazalo zločine protiv čovječnosti", da nije uvjerilo da "žrtve predstavljaju civilne žrtve".

"Stoga panel nije zaključio da je tužilaštvo dokazalo da su počinjena krivična djela progona, mučenja, kao i drugih nehumanih postupaka, ubistva i prisilnog nestanka lica kao zločini protiv čovječnosti", rekao je sudija.

Naveo je da je zaključeno da je najkasnije od kraja marta 1998. do 20. juna 1999. postojao nemeđunarodni oružani sukob na Kosovu između OVK i SRJ, kao i da su sva četvorica optuženih bila svjesna okolnosti sukoba i zaštićenog statusa žrtava.

"Panel nalazi da se kritični događaji, po okončanju oružanog sukoba, kada su prestala da važe pravila međunarodnog humanitarnog prava ne mogu okarakterisati kao ratni zločin", rekao je sudija Smit, prenosi "Srna".

Glavni tužilac Kimberli Vest je za optužene zatražila kazne od po 45 godina zatvora, dok je odbrana predložila oslobađanje.

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Sudsko vijeće u Hagu dva puta je odlagalo presudu, prvo u maju za 20. jul, a zatim i za 16. septembar, zbog obimnosti dokaza i složenosti predmeta.

Optužnica na više od 300 strana tereti Tačija i još trojicu vođa OVK Kadrija Veseljija, Jakupa Krasnićija i Redžepa Selimija za ratne i zločine protiv čovječnosti, uključujući nelegalno pritvaranje, mučenje, ubistva i nestanke od marta 1998. do septembra 1999. godine.

U 10 tačaka optužnice detaljno se opisuju zlodjela počinjena u 43 nelegalna pritvora OVK na Kosovu i u Albaniji nad približno 407 pritvorenika, od kojih je najmanje 102 ubijeno.