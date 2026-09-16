Logo

Sudija Smit: Tokom suđenja vođama OVK postojalo neprestano zastrašivanje svjedoka

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
16.09.2026 11:29

Komentari:

0
Судија Чарлс Смит
Foto: Screenshot / YouTube

Sudija Čarls Smit rekao je na današnjem izricanju presuda liderima terorističke OVK da je suđenje vođeno u kontekstu neprestanog zastrašivanja svjedoka i da su mnogi povukli svoje svjedočenja.

"Nekoliko svjedoka povuklo je izjave, ponavljalo napamet naučene rečenice", rekao je sudija Smit.

Dodao je da su se neki svjedoci plašili za sopstvenu bezbjednost, kao i da su zbog zastrašivanja svjedoka primijenjene mjere zaštite pojedinaca.

Срушила се зграда у Гази

Svijet

Srušila se zgrada: Među stradalima i djeca, desetine ljudi pod ruševinama

Istakao je i da Tužilaštvo "nije dokazalo zločine protiv čovječnosti", da nije uvjerilo da "žrtve predstavljaju civilne žrtve".

"Stoga panel nije zaključio da je tužilaštvo dokazalo da su počinjena krivična djela progona, mučenja, kao i drugih nehumanih postupaka, ubistva i prisilnog nestanka lica kao zločini protiv čovječnosti", rekao je sudija.

Naveo je da je zaključeno da je najkasnije od kraja marta 1998. do 20. juna 1999. postojao nemeđunarodni oružani sukob na Kosovu između OVK i SRJ, kao i da su sva četvorica optuženih bila svjesna okolnosti sukoba i zaštićenog statusa žrtava.

"Panel nalazi da se kritični događaji, po okončanju oružanog sukoba, kada su prestala da važe pravila međunarodnog humanitarnog prava ne mogu okarakterisati kao ratni zločin", rekao je sudija Smit, prenosi "Srna".

Glavni tužilac Kimberli Vest je za optužene zatražila kazne od po 45 godina zatvora, dok je odbrana predložila oslobađanje.

Влада Република Српске

Republika Srpska

Vlada uplatila sredstva: Olakšanje za 190 porodica

Sudsko vijeće u Hagu dva puta je odlagalo presudu, prvo u maju za 20. jul, a zatim i za 16. septembar, zbog obimnosti dokaza i složenosti predmeta.

Optužnica na više od 300 strana tereti Tačija i još trojicu vođa OVK Kadrija Veseljija, Jakupa Krasnićija i Redžepa Selimija za ratne i zločine protiv čovječnosti, uključujući nelegalno pritvaranje, mučenje, ubistva i nestanke od marta 1998. do septembra 1999. godine.

U 10 tačaka optužnice detaljno se opisuju zlodjela počinjena u 43 nelegalna pritvora OVK na Kosovu i u Albaniji nad približno 407 pritvorenika, od kojih je najmanje 102 ubijeno.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Hašim Tači

OVK

Presuda vođama OVK

Presuda Tačiju

Hašim Tači presuda

Komentari (0)

Više iz rubrike

Жена у бијелој мајици стоји поред прозора и скрола на телефону.

Srbija

Lažni doktor prevario staricu: Bacila mu novac i zlato sa terase

3 h

0
Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије

Srbija

'Pokosio' ženu automobilom dok je prelazila ulicu sa djecom

3 h

0
Полицајци на Косову и Метохији у униформама.

Srbija

Tzv. kosovska policija prekinula predstavu za srpsku djecu u Lešku

4 h

0
Полиција Србија

Srbija

Muškarac ranjen u pucnjavi ispred stana: Maskirani napadač u bjekstvu, blokiran dio grada

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

22

Zaštitimo djecu u saobraćaju: Edukativno druženje sa osnovcima u Doboju

12

12

Uhapšena majka djeteta (3) koji je teško povrijeđen u požaru

12

12

Uhapšen muškarac sa potjernice i odmah poslat u KPZ

12

09

DETALjNO: Kolike kazne za koju optužbu su dobile vođe OVK

12

04

Kamiondžiji određen pritvor: Tijelo žene bilo pod točkovima

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima