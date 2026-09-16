Lažni doktor prevario staricu: Bacila mu novac i zlato sa terase

U centru Vranja, nepoznato lice pozvalo je u utorak stariju ženu, tražeći novac za hitnu operaciju njene kćerke koja živi u Americi.

Nepoznata osoba predstavila se kao doktor koji traži od Vranjanke novac za operaciju, jer je njena kćerka navodno imala saobraćajnu nesreću u SAD.

Oštećena žena, koja je prema saznanjima "veoma bolesna", nije mogla da izađe na ulicu, te je "kuriru", koji je došao po novac, u kesi sa terase bacila dvije stotine hiljada dinara, po hiljadu dolara i evra, kao i zlatni nakit.

Osoba koja je uzela traženi novac, pobjegla je u nepoznatom pravcu.

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Nakon prijave policiji i tužilaštvu, naloženo je da se pregledaju video-nadzori sa susjednih objekata, kao i da se pribave odlazni i dolazni pozivi.

Ovo je još samo jedna u nizu ovakvih prevara koje se posljednjih mjeseci dešavaju u Vranju, uprkos upozorenju policije da ljudi budu obazrivi.

U ranijim slučajevima, za ovakvim potezima prevare najčešće je posezala grupa makedonskih državljana, koji su dijelom bili otkriveni i privedeni nadležnim organima u Srbiji, prenosi Informer.