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Dodik: Dok ajatolaha žale oni koji su ratovali protiv Srba, Srpska uz Izrael i Trampa

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16.09.2026 09:42

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Додик: Док ајатолаха жале они који су ратовали против Срба, Српска уз Израел и Трампа
Foto: ATV

Predsjednik Milorad Dodik izjavio je da ajatolaha Alija Hamenija žale oni koji su uz njega ratovali protiv Srba i da Republika Srpska zna da joj je mjesto uz Izrael, američkog predsjednika Donalda Trampa.

Dok bošnjački ideolozi poput Envera Kazaza javno žale smrt ajatolaha Hamneija, traže da se širom BiH čitaju molitve posvećene njemu i priznaju da je Iran bio ključni saveznik u ratu protiv Srba, Dodik je istakao da je sve jasno, da o njima ne treba ništa više reći jer su sami sve rekli.

Dodik je podsjetio da je to isti Iran koji je naoružavao, finansirao i obučavao mudžahedine dok su Srbima sjekli glave, isti onaj koji danas plaća Hamas da kolje civile u Izraelu, isti Iran koji je na svojoj državnoj televiziji raspisao ucjenu od 10 miliona dolara za smrt Barona Trampa.

"To nije ideologija ili država - to je generator smrti koji su Bošnjaci prihvatili kao svog saveznika. I još uvijek ga slave", naveo je Dodik.

Dodik je istakao da zato Republika Srpska zna gdje joj je mjesto, uz Izrael, uz predsjednika Donalda Trampa, uz svaku ruku koja se digla da zaustavi zlo koje je 7. oktobra klalo djecu pred roditeljima i palilo porodice u njihovim domovima.

"Mi ne učimo šta je islamski fundamentalizam iz udžbenika jer mi smo se s njim borili licem u lice", napomenuo je Dodik.

Znamo, dodao je, da su Izrael i Republika Srpska prirodni saveznici, iskovani u istoj borbi, istoj žrtvi, istoj prijetnji.

"Neka Hamneija žale oni koji su uz njega ratovali protiv Srba. Mi žalimo srpske žrtve i odajemo počast svim žrtvama islamskog radikalizma iz njegove kuhinje. I stojimo uz one koji se danas bore protiv istog zla od kojeg smo se i mi branili", naveo je Dodik na Iksu.

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Tagovi :

Milorad Dodik

Republika Srpska

Iran

Izrael

Donald Tramp

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