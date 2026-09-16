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Jesenska moda donosi boje: Dosta je bilo sivila, nose se lude kombinacije

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16.09.2026 10:13

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Јесенска мода доноси боје: Доста је било сивила, носе се луде комбинације
Foto: Pexels

Nakon nekoliko sezona neutralnih tonova, "kvajet luksuri" estetike i garderobe koja se oslanjala na provjerene klasike, jesen dvjehiljade dvadeset šeste donosi nešto mnogo zanimljivije.

Na pistama modnih revija zaživjelo je više volumena, izraženijih silueta, bogatih tekstura i komada koji ne pokušavaju ostati neprimijećeni. Ukratko, jesenska moda ove godine ima znatno više karaktera.

Nose se – boje!

Najvidljiviji znak te promjene ipak su boje. Jesen ne dolazi samo u paleti smeđe, sive i bež, nego otvara prostor ljubičastoj, narandžastoj, senf-žutoj, maslinastoj, crvenoj i drugim intenzivnim nijansama. No zanimljivije od samih boja je način na koji ih dizajneri kombinuju. Jarke nijanse više nisu tek detalj kojim će se razbiti neutralan izgled, sada se međusobno susreću u kombinacijama koje na prvi pogled možda ne bismo spojili.

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Odličan primjer su "Miu Miu" i "Tori Burč", koja je toplu senf nijansu kombinovala s intenzivnom narandžastom. Upravo je u tome ključ ovog trenda – ne postoji jedna glavna boja sezone, nego cijela paleta koja postaje zanimljiva tek kada se odvažimo izaći iz očekivanih okvira. Ljubičasta uz smeđu, narandžasta uz maslinastu, crvena uz ružičastu ili senf uz plavu – što je kombinacija neočekivanija, to bolje funkcioniše.

Zanimljivo je da ovaj zaokret nije počeo s dolaskom jeseni. Već u proljetnim i ljetnim kolekcijama dizajneri su počeli ozbiljnije eksperimentisati sa kolor-blokingom i kombinacijama koje su se namjerno udaljavale od klasičnog usklađivanja boja.

Kako da nosite ovaj trend?

Ne morate pritom odjednom pretvoriti cijeli ormar u eksploziju boja. Ako je vaša garderoba uglavnom neutralna, dovoljno je početi jednim komadom – kaputom, pleteninom, pantalonama ili torbom. Za one hrabrije, monohromatski izgled u intenzivnoj nijansi može izgledati sofisticiranije od kombinovanja nekoliko trendova odjednom.

Zato ove jeseni nije toliko zanimljivo pitanje koju ćemo boju nositi, nego s kojom ćemo je bojom spojiti. Crvena i ljubičasta, narandžasta i maslinasta, senf i plava kolor-bloking više nije samo način da stajling bude drugačiji, nego jedan od načina na koji moda pokazuje da se odmiče od sigurnih i predvidljivih kombinacija, piše Stori.hr.

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