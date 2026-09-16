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Bitna za lijekove, đubriva, vlakna: Rusija zabranila izvoz važne sirovine

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16.09.2026 10:13

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Руска застава постављена на врх зграде.
Foto: Pexels/Sergeй Velov

Ruska vlada zabranila je izvoz sumporne kiseline do kraja godine, uz nekoliko izuzetaka, kako bi osigurala snabdijevanje domaćih proizvođača vještačkih đubriva, objavila je novinska agencija "Interfaks".

Zabrana će stupiti na snagu 10 dana od zvanične objave i važiće do kraja ove godine, u skladu sa uredbom koju je prošle sedmice potpisao premijer Mihail Mišustin.

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Cilj mjere je održavanje stabilnog snabdevanja tom hemikalijom za industrijska preduzeća i proizvođače vještačkih đubriva, prenosi "Interfaks".

Sumporna kiselina je najvažnija kiselina hemijske industrije, a oko polovine svetske proizvodnje koristi se za proizvodnju vještačkih đubriva.

Upotrebljava se i u industriji vještačkih vlakana i sintetičkih boja, za prečišćavanje naftnih frakcija, kao i u proizvodnji lijekova.

Ruski proizvođači sumpornu kiselinu smiju da izvoze u okviru međuvladinih sporazuma ili uz odobrenje premijera ili potpredsednika vlade, prenosi "Interfaks".

Nova zabrana ne odnosi se ni na međunarodne pošiljke u tranzitu.

Krajem juna ruska vlada produžila je do kraja godine i privremenu zabranu izvoza sumpora, koju je uvela još 1. novembra 2025. godine, kako bi stabilizovala domaće snabdijevanje za potrebe proizvodnje vještačkih đubriva, prenosi "B92".

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Zbog “kritične situacije” na tržištu ruski proizvođači vještačkih đubriva zatražili su sredinom marta od vlade da privremeno ograniči cijene sumpora, koje su snažno porasle i na ruskom i na međunarodnom tržištu zbog nedovoljnog snabdijevanja, prenijela je tada ruska agencija Interfax riječi neimenovanog izvora.

Rusko udruženje proizvođača vještačkih đubriva uputilo je zahtev u februaru, u pismu potpredsjedniku vlade Dmitriju Patruševu, rekao je izvor iz udruženja.

Od početka 2025. godine cijene sumpora, ključne komponente fosfatnih đubriva, više su nego učetvorostručene, upozorilo je udruženje u pismu.

Sumpor je poskupio zbog smanjene proizvodnje u Rusiji i Kazahstanu pod uticajem obustave rada postrojenja za preradu gasa i nafte, istaklo je udruženje u pismu, a u takvim uslovima snabdijevanje svjetskog tržišta je smanjeno.

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Tagovi :

Sumporna kiselina

Sumpor

Kiselina

Rusija

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