Logo

Грмљавина, пљускови, али и преко 30 степени: Шта нас чека до недјеље

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
16.09.2026 09:59

Коментари:

0
Временска прогноза: Облачно небо у Трапистима
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Данас ће у Босни и Херцеговини преовладавати сунчано вријеме уз малу до умјерену облачност.

Дио пријеподнева по котлинама Босне и уз ријечне токове магла или ниска облачност. Вјетар слаб на југу и југозападу југозападни, а у осталим подручјима источни и сјевероисточни.

Дневна температура од 23 до 29, на југу до 31 степен.

илу-авион-26072026

Економија

Велика компанија пред банкротом

У четвртак сунчано уз умјерен пораст наоблаке током дана. Послије подне на сјеверозападу Босне је могућа киша или локални пљускови. Вјетар слаб на југу и југозападу југозападни, а у осталим подручјима сјеверни и сјеверозападни. Јутарња температура од 11 до 17, на југу до 21, а дневна од 23 до 29, на југу до 31 степен.

У петак умјерено до претежно облачно вријеме са кишом или локалним пљусковима, који понегдје могу бити праћени грмљавином. Падавине углавном у другом дијелу дана. У Босни су локално могући и јачи пљускови. Вјетар слаб до умјерен на југу и југозападу југозападни, а у осталим подручјима сјеверни и сјевероисточни. Јутарња температура од 12 до 18, на југу до 22, а дневна од 23 до 28, на југу до 30 степени.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Док ајатолаха жале они који су ратовали против Срба, Српска уз Израел и Трампа

У суботу претежно облачно вријеме. У првом дијелу дана киша или локални пљускови са грмљавином очекују се понегдје у Херцеговини, на сјеверу и сјеверозападу Босне. Послије подне падавина углавном у централним, источним и западним подручјима Босне. Вјетар слаб на југу југозападни, а у осталим подручјима сјеверни и сјевероисточни. Јутарња температура од 12 до 18, на југу до 21, а дневна од 20 до 26, на југу до 30 степени.

У недјељу у Босни умјерено до претежно облачно вријеме, уз постепено смањење облачности. У Херцеговини сунчано уз малу до умјерену облачност. Вјетар слаб на југу западни и југозападни, а у осталим подручјима сјеверни и сјевероисточни. Јутарња температура од 11 до 17, на југу до 20, а дневна од 21 до 27, на југу до 31 степен, јавља Федерални хидрометеоролошки завод.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Вријеме

Временска прогноза

Коментари (0)

Више из рубрике

Дрва балван гријање

Друштво

Стиже нова рачуница за грејну сезону: Дрва поскупјела, трговци откривају шта нас чека

4 ч

0
Сунце

Друштво

Сунчано и топлије у Српској: Јутро свјеже, током дана до 30 степени

4 ч

0
Одмах се помолите за здравље! Славимо великог светитеља

Друштво

Одмах се помолите за здравље! Славимо великог светитеља

5 ч

0
Ел Нињо би могао бити најјачи у историји: Објављена прва прогноза за снијег

Друштво

Ел Нињо би могао бити најјачи у историји: Објављена прва прогноза за снијег

13 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

12

27

И даље се прикупљају докази у предмету Доња Јабланица

12

22

Заштитимо дјецу у саобраћају: Едукативно дружење са основцима у Добоју

12

12

Ухапшена мајка дјетета (3) који је тешко повријеђен у пожару

12

12

Ухапшен мушкарац са потјернице и одмах послат у КПЗ

12

09

ДЕТАЉНО: Колике казне за коју оптужбу су добиле вође ОВК

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима