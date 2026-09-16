Грмљавина, пљускови, али и преко 30 степени: Шта нас чека до недјеље

Аутор:АТВ редакција
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Данас ће у Босни и Херцеговини преовладавати сунчано вријеме уз малу до умјерену облачност.
Дио пријеподнева по котлинама Босне и уз ријечне токове магла или ниска облачност. Вјетар слаб на југу и југозападу југозападни, а у осталим подручјима источни и сјевероисточни.
Дневна температура од 23 до 29, на југу до 31 степен.
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У четвртак сунчано уз умјерен пораст наоблаке током дана. Послије подне на сјеверозападу Босне је могућа киша или локални пљускови. Вјетар слаб на југу и југозападу југозападни, а у осталим подручјима сјеверни и сјеверозападни. Јутарња температура од 11 до 17, на југу до 21, а дневна од 23 до 29, на југу до 31 степен.
У петак умјерено до претежно облачно вријеме са кишом или локалним пљусковима, који понегдје могу бити праћени грмљавином. Падавине углавном у другом дијелу дана. У Босни су локално могући и јачи пљускови. Вјетар слаб до умјерен на југу и југозападу југозападни, а у осталим подручјима сјеверни и сјевероисточни. Јутарња температура од 12 до 18, на југу до 22, а дневна од 23 до 28, на југу до 30 степени.
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У суботу претежно облачно вријеме. У првом дијелу дана киша или локални пљускови са грмљавином очекују се понегдје у Херцеговини, на сјеверу и сјеверозападу Босне. Послије подне падавина углавном у централним, источним и западним подручјима Босне. Вјетар слаб на југу југозападни, а у осталим подручјима сјеверни и сјевероисточни. Јутарња температура од 12 до 18, на југу до 21, а дневна од 20 до 26, на југу до 30 степени.
У недјељу у Босни умјерено до претежно облачно вријеме, уз постепено смањење облачности. У Херцеговини сунчано уз малу до умјерену облачност. Вјетар слаб на југу западни и југозападни, а у осталим подручјима сјеверни и сјевероисточни. Јутарња температура од 11 до 17, на југу до 20, а дневна од 21 до 27, на југу до 31 степен, јавља Федерални хидрометеоролошки завод.
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