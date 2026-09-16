Стиже нова рачуница за грејну сезону: Дрва поскупјела, трговци откривају шта нас чека

Аутор:АТВ редакција
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Припреме за гријану сезону у Суботици прати и раст цијена огрјева. Највише су поскупјела дрва, док се цијене угља нису значајније мијењале. Каква је понуда на стовариштима и шта утиче на цијене.
Јесен је вријеме када грађани почињу да обезбјеђују огрјев за предстојећу зиму. На суботичким стовариштима дрва су ове године скупља, а продавци као разлоге наводе више трошкове пословања и промјене на тржишту.
Сваке јесени цијене одлете у небо и онда ми имамо проблем. Ми, као трговци, пошто смо ми директно изложени контакту са крајњим потрошачима, ми ту испаштамо највише, као да смо ми највећи кривци због тога. Међутим, кад погледамо ситуацију, каква је уопште на тржишту, да је, прво, недостатак радне снаге, и, друго, енормне цијене нафте и транспортних трошкова, долази до неког оправданог, да кажемо, поскупљења - објашњава Лајчо Башић Палковић, власник стоваришта у Суботици.
Цијена огрјевног дрвета тренутно износи између 10.500 и 11.000 динара. Потражња је умјерена, а купци често набављају мање количине. Међу њима су и грађани који раније, из финансијских разлога, нису могли да обезбиједе огрјев.
Доступност сировине представља изазов и за производњу пелета. Посљедице великих пожара у Србији додатно су утицале на тржиште дрвета, док произвођачи настоје да обезбиједе довољне количине за наредну сезону.
Значи, нема довољно сировине за производњу пелета, па произвођачи, посебно велики, они налазе начин, како знају и умију, односно, вјештачки дижу помало цијену сировог дрвета, да би могли задовољити тржиште и обавезе које имају за сљедећу гријану сезону - додаје Башић Палковић.
За разлику од дрвета, цијене угља остале су приближно на нивоу претходне гријане сезоне. На стовариштима се могу наћи различите врсте угља из увоза, прије свега из Босне и Црне Горе.
Лигнит из Босне, из Креке и Станара, кошта 18.500 динара по тони, угаљ из Пљеваља 21.000, а из Бановића 23.000 динара.
Огрјева дакле има, али је његова набавка за многе грађане све већи финансијски изазов. Даљи тренд цијена тешко је прогнозирати, па купци настоје да припреме за зиму ускладе са својим могућностима, преноси Курир.
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