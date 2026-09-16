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Италија разматра суспензију шенгена на граници са Словенијом

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16.09.2026 08:23

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Италија застава туристичка земља
Фото: Pexel/ Thao August-Lam

Италија разматра да суспензију шенгенских правила на граници са Словенијом замијени алтернативним безбједносним мјерама које би помогле у сузбијању илегалних миграција, рекао је италијански министар спољних послова Антонио Тајани након састанка са словеначким колегом Тонеом Кајзером.

Тајани је навео да Италија планира унаприједити сарадњу двије земље, што укључује и заједничке полицијске опходње по узору на модел који се већ примјењује на граници с Француском.

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Садашње граничне контроле на снази су до 18. децембра.

Тајани је нагласио да италијанске граничне мјере нису усмјерене против било које земље већ да је њихов циљ искључиво рјешавање безбједносних питања и проблема илегалних миграција.

""Ово није усмјерено против никога, нити је ријеч о политичком ставу", поручио је италијански министар.

Словеначки министар Кајзер поздравио је могућност тјешње сарадње и описао је границу између двије државе као "простор сарадње и нових прилика", преноси Анадолија.

Италија је јуче продужила привремене контроле за путнике који долазе из Шпаније. Као разлог је навела безбједносе бриге и ризик од уласка терориста у земљу.

Шпаније је критиковала ту одлуку, а министар спољних послова Јосе Мануел Албарес назвао је мјере "апсурднима, бескориснима и срамотнима".

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Тајани је појаснио да безбједносна захтијева од надлежних тијела да осигурају заштиту државних граница.

Одлука о контролама повезана је с догађајима крајем јула, када је према процјенама шпанске владе у Сеуту из Марока ушло више десетака хиљада људи.

(Срна)

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Тагови :

Италија

Словенија

Гранични прелаз

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