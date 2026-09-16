Мушкарац рањен у пуцњави испред стана: Маскирани нападач у бјекству, блокиран дио града

Како сазнаје Телеграф.рс, непознати, маскирани нападач сачекао је жртву у ходнику зграде и у њега испалио више хитаца у тренутку када је прилазио свом стану, након чега је побјегао у непознатом правцу.

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Рањени мушкарац је колима Хитне помоћи хитно превезен у болницу. Захваљујући брзој реакцији љекарског тима, његово стање је стабилизовано и он се тренутно налази ван животне опасности.

Филмска сачекуша и опсадно стање

Одмах по пријави пуцњаве, у главном граду била је проглашена акција „Вихор“. Јаке полицијске снаге блокирале су тај дио града, док су патроле чешљале све кључне саобраћајнице и излазе.

Упуцани Душан К. одраније је добро познат полицији по разним кривичним дјелима.

- Начин на који је злочин изведен - сачекуша директно испред улазних врата стана и маскирани нападач - указује на то да је жртва праћена и да је нападач тачно знао када ће стићи кући - каже извор поменутог портала.

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Инспектори и форензичари извршили су увиђај испред стана и у улазу зграде, прикупили чахуре и друге материјалне доказе, а у току је и анализа снимака са надзорних камера.

Полиција интензивно ради на расвјетљавању свих околности овог инцидента и идентификацији починиоца.