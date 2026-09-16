Почињу ''Дани Српске у Србији''

Аутор:АТВ редакција
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Манифестација "Дани Српске у Србији" почиње данас и до 25. септембра ће у 14 градова широм Србије Република Српска представити своју културу, науку, умјетност и привреду.
Свечано отварање манифестације, чији је слоган "Слободом надахнути, саборношћу вођени", биће уприличено у Народном позоришту у Београду, а затворање је 25. септембра у Народном позоришту у Нишу.
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Организатор је Представништво Републике Српске у Србији, укупно ће бити реализовано 16 програма, а у градове домаћине долазиће делегације састављене од представника Владе Републике Српске, општина и градова из Српске и Представништва.
Намјера је да се у ових девет дана на најбољи могући начин грађанима Србије, од Сомбора, Суботице па до Ниша и Врања, представи и додатно приближи Република Српска.
Биће одржавани и привредни сусрети, јер је главни циљ да се побратими што више градова и општина, а планирани су концерти и представе етно-група, позоришта из градова Српске.
Ова манифестација је постала један од најзначајнијих и најпрепознатљивијих начина представљања Републике Српске у Србији, простор за јачање сарадње Српске и Србије, за повезивање и сарадњу институција, умјетника, научника, привредника, локалних заједница и свих оних који могу да допринесу још чвршћим везама.
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Према програму, сутра ће у Београду бити одржана монодрама "Мајка Козара" коју је припремила Јавна установа Спомен-подручје Доња Градина, која је у функцији очувања културе сјећања на све српске страдалнике за Републику Српску, Србију и српски народ. Истог дана у Новом Саду наступиће Етно-група "Траг" из Бањалуке.
У Сремској Митровици 18. септембра наступиће Позориште "Приједор" са представом "Каубоји", а истог дана у Великој Плани представиће се и Специјална библиотека за слијепа и слабовида лица Републике Српске са монодрамом "У знаку бијелог штапа", као и бањалучки музички састав "Оне три".
У Кикинди ће 19. септембра Градско позориште "Јазавац" из Бањалуке одиграти представу "Царево ново одијело", а у Суботици 19. септембра Градско позориште "Семберија" из Бијељине представу "Певање и ћутање Софке Николић".
У Суботици је за 21. септембар Јавна установа Спомен-подручје Доња Градина припремило монодраму "Мајка Козара", а истог дана у Крушевцу Градско позориште Градишка извешће представу "Сирена и Викторија".
У Сомбору ће 22. септембра Бањалучко студентско позориште извести комедију "Милка и Неђо", а истог дана у Крагујевцу Народно позориште Источно Сарајево представу "39 степеника", преноси Срна.
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У Пожаревцу ће 23. септембра концерт одржати Етно-група "Ива" из Добоја, а истог дана у Зрењанину Градско позориште Требиње/Културни центар Требиње представу "Сироти мали хрчки".
У Краљеву је за 24. септембар планиран концерт Дјечијег хора "Врапчићи" из Бањалуке под називом "Тајна највећа", а истог дана у Врању Центар за креативни рад "Добри медо" из Бањалуке одржаће Поетско-музички кабаре "Џез поези кабаре".
Посљедњег дана манифестације у Нишу, у петак, 25. септембра, у 18.00 часова Музеј Републике Српске приредио је изложбу "Змијањски вез - свјетско нематеријално насљеђе" аутора Данијеле Ђукановић.
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Истог дана у 20.00 часова у нишком Народном позоришту биће свечано затварање манифестације "Дани Српске у Србији", када ће умјетнички састав Душана Секулића извести музичко-сценски програм "Остајте овдје - музиком кроз свијет".
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