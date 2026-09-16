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Хеликоптер надлијетао мјесто несреће, па се срушио: Има погинулих

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16.09.2026 07:24

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Хеликоптер
Фото: Pexels

У предграђу Лос Анђелеса синоћ се срушио хеликоптер и након тога се запалио, при чему су погинуле три особе, саопштиле су ватрогасне градске власти.

Инцидент се догодио у уторак нешто прије 19.00 часова по локалном времену, недалеко од мјеста тешке саобраћајне несреће која се догодила раније јуче, а у којој је џип ударио у градски аутобус при чему је такође погинуло троје људи, преноси “Лос Анђелес тајмс”.

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Хеликоптер се срушио између двије комерцијалне зграде у Четсворту у Лос Анђелесу, ударивши у пар теретних контејнера, при чему су се запалила и четири оближња возила.

Једна особа је пребачена у болницу и њено стање је за сада непознато.

Међу погнулима је и особа која се налазила изван хеликоптера када се он срушио, рекао је капетан лосаанђелеске ватрогасне службе Бренден Силверман, не прецизирајући колико је особа било у хеликоптеру у тренутку несреће.

Снимак са лица мјеста приказује два контејнера и више возила која горе, а пожар је у међувремену угашен, како је речено из ватрогасне службе.

Новинарски хеликоптер снимао несрећу, па се срушио?

За сада није познато ко је управљао летјелицом, али локални медији сугеришу да је ријеч о новинском хеликоптеру који је летио изнад мјеста на којем се претходно догодила фатална аутобуска несрећа, преноси Танјуг.

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Хеликоптери више ТВ станица надлијетали су мјесто аутобуске несреће, напомиње лосанђелески лист.

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Тагови :

Лос Анђелес

срушио се хеликоптер

незгода

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