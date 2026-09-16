Хеликоптер надлијетао мјесто несреће, па се срушио: Има погинулих

Аутор:АТВ редакција
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У предграђу Лос Анђелеса синоћ се срушио хеликоптер и након тога се запалио, при чему су погинуле три особе, саопштиле су ватрогасне градске власти.
Инцидент се догодио у уторак нешто прије 19.00 часова по локалном времену, недалеко од мјеста тешке саобраћајне несреће која се догодила раније јуче, а у којој је џип ударио у градски аутобус при чему је такође погинуло троје људи, преноси “Лос Анђелес тајмс”.
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Хеликоптер се срушио између двије комерцијалне зграде у Четсворту у Лос Анђелесу, ударивши у пар теретних контејнера, при чему су се запалила и четири оближња возила.
Једна особа је пребачена у болницу и њено стање је за сада непознато.
Међу погнулима је и особа која се налазила изван хеликоптера када се он срушио, рекао је капетан лосаанђелеске ватрогасне службе Бренден Силверман, не прецизирајући колико је особа било у хеликоптеру у тренутку несреће.
Снимак са лица мјеста приказује два контејнера и више возила која горе, а пожар је у међувремену угашен, како је речено из ватрогасне службе.
За сада није познато ко је управљао летјелицом, али локални медији сугеришу да је ријеч о новинском хеликоптеру који је летио изнад мјеста на којем се претходно догодила фатална аутобуска несрећа, преноси Танјуг.
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Хеликоптери више ТВ станица надлијетали су мјесто аутобуске несреће, напомиње лосанђелески лист.
WATCH: KNBC helicopter crashes during a live report in Los Angeles while covering a deadly metro bus crash.— Scott M (@EODWX5) September 16, 2026
Eliana Moreno from KNBC was onboard. pic.twitter.com/iUz1zMAScX
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