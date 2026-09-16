Минић данас са Залутеом

Аутор:АТВ редакција
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Премијер Републике Српске Саво Минић разговараће данас у Бањалуци са шефом Изборне посматрачке мисије ОЕБС-ове Канцеларије за демократске институције и људска права Таном де Зулуетом, а потом ће у Београду присуствовати отварању манифестације "Дани Српске у Србији".
Састанак са Де Зулуетом планиран је у 12.30 часова, након чега ће бити објављено саопштење, саопштено је из Бироа Владе за односе са јавношћу.
Минић ће у 20.00 часова у Народном позоришту у Београду присуствовати свечаном отварању манифестације "Дани Српске у Србији".
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