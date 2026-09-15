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Додик: СНСД своју политику заснива на одбрани уставног положаја, институција и надлежности Српске

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15.09.2026 22:53

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СНСД Подгадци Додик, Цвијановић, Минић
Фото: X/Milorad Dodik

Подршка народа у Горњим Подградцима потврђује повјерење које СНСД ужива међу грађанима, навео је лидер странке, Милорад Додик.

"СНСД своју политику заснива на одбрани уставног положаја, институција и надлежности Републике Српске. То је политика коју годинама досљедно заступамо и са којом излазимо пред народ", навео је Додик на Иксу.

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Тагови :

Милорад Додик

Република Српска

СНСД

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