Додик: СНСД своју политику заснива на одбрани уставног положаја, институција и надлежности Српске

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Подршка народа у Горњим Подградцима потврђује повјерење које СНСД ужива међу грађанима, навео је лидер странке, Милорад Додик.
"СНСД своју политику заснива на одбрани уставног положаја, институција и надлежности Републике Српске. То је политика коју годинама досљедно заступамо и са којом излазимо пред народ", навео је Додик на Иксу.
Подршка народа у Горњим Подградцима потврђује повјерење које СНСД ужива међу грађанима.— Милорад Додик (@MiloradDodik) September 15, 2026
СНСД своју политику заснива на одбрани уставног положаја, институција и надлежности Републике Српске. То је политика коју годинама досљедно заступамо и са којом излазимо пред народ. pic.twitter.com/mE6wtwnyq9
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