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Нова сазнања о нападачу који је пуцао на Трампа: ФБИ открио непознате детаље

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15.09.2026 22:50

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Нова сазнања о нападачу који је пуцао на Трампа: ФБИ открио непознате детаље
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Главни амерички државни тужилац Тод Бланш саопштио је да ФБИ има нова сазнања о нападачу који је 2024. године покушао да убије Доналда Трампа током предизборног скупа.

Напад се догодио у Батлеру, у Пенсилванији, а Бланш је ову информацију потврдио на конференцији за новинаре у Бијелој кући, преноси Ројтерс.

„Ријеч је о новим сазнањима о нападачу, његовој позадини и прошлости – стварима које до сада нисмо знали“, рекао је Бланш новинарима, али није изнио додатне детаље.

Бланшова објава услиједила је само неколико сати након што је Трамп на друштвеним мрежама објавио да постоје нова сазнања о покушају атентата.

Том приликом је, не нудећи доказе, поновио тврдњу да је ријеч о „завјери демократа како би ме избацили из избора“.

Досадашње истраге показале су да је нападач дјеловао самостално и да нису пронађени докази који би демократе повезали са нападом.

Трамп је додао и да би бивши директор ФБИ-ја Кристофер Вреј требало да „плати цијену“ због реакције тог министарства на покушај атентата, „а свакако и за оно што је изговорио“.

Бланш о истрази

Бланш, који је у вријеме напада био Трампов лични адвокат, на брифингу је објаснио да је био уз предсједника током истраге.

Како је рекао, заједно су покушавали да утврде шта се тачно догодило.

„Његова фрустрација и забринутост због поступака бившег директора нису новост“, рекао је Бланш, говорећи о Трамповом ставу према Вреју, преноси Б92

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Тагови :

Доналд Трамп

атентат

Напад

Америка

ФБИ

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