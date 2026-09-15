Појавио се снимак пожара у коме је страдало дијете (3)

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Објављен је снимак ватрогасне интервенције у Улици Франка Лисице у Задру, гдје је у пожару стана у понедјељак тешко повријеђено трогодишње дијете. На снимку странице Ватрогасци - 193 види се прозор на којем се налази ватрогасац док се иза њега назире пламен.
Ватрогасци су дојаву примили око 19:50 и на терен су изашли са пет возила. У стану пуном дима затекли су пожар у кухињи и дневном боравку, а унутра су пронашли дијете које је било само. Предали су га Хитној помоћи, а пожар су брзо ставили под контролу и угасили. Полиција је потврдила да је увиђај у току.
Дете је најприје збринуто у Општој болници Задар, а потом превезено у Клинику за дјечје болести Загреб. Има опекотине на око 54 одсто тијела, укључујући грудни кош, врат, главу и обје руке, те се налази на респиратору. Повреде су опасне по живот, а у лијечење су укључени љекари више специјалности. Љекари спроводе интензивно и хируршко збрињавање.
Још није утврђено како је пожар избио ни зашто је дијете било само у стану. Полиција у сарадњи са инспектором заштите од пожара спроводи увиђај и утврђује све околности догађаја.
(Телеграф)
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