Logo

Појавио се снимак пожара у коме је страдало дијете (3)

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
15.09.2026 22:46

Коментари:

0
Појавио се снимак пожара у коме је страдало дијете (3)
Фото: Facebook/Vatrogasci - 193

Објављен је снимак ватрогасне интервенције у Улици Франка Лисице у Задру, гдје је у пожару стана у понедјељак тешко повријеђено трогодишње дијете. На снимку странице Ватрогасци - 193 види се прозор на којем се налази ватрогасац док се иза њега назире пламен.

Ватрогасци су дојаву примили око 19:50 и на терен су изашли са пет возила. У стану пуном дима затекли су пожар у кухињи и дневном боравку, а унутра су пронашли дијете које је било само. Предали су га Хитној помоћи, а пожар су брзо ставили под контролу и угасили. Полиција је потврдила да је увиђај у току.

Дијете је и даље животно угрожено

Дете је најприје збринуто у Општој болници Задар, а потом превезено у Клинику за дјечје болести Загреб. Има опекотине на око 54 одсто тијела, укључујући грудни кош, врат, главу и обје руке, те се налази на респиратору. Повреде су опасне по живот, а у лијечење су укључени љекари више специјалности. Љекари спроводе интензивно и хируршко збрињавање.

Још није утврђено како је пожар избио ни зашто је дијете било само у стану. Полиција у сарадњи са инспектором заштите од пожара спроводи увиђај и утврђује све околности догађаја.

(Телеграф)

Подијели:

Тагови :

пожар

повријеђено дијете

Задар

Коментари (0)

Прочитајте више

Жена са лисицама на рукама држи руке изнад главе, иза ње се види небо.

Регион

Канађанка ухапшена због пожара код Шибеника, двоје наводно побјегло у БиХ

3 седм

4
Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Ужас у Хрватској: Мушкарац убијен у стану, жена се бори за живот

16 ч

0
полиција Хрватска

Регион

Детаљи злочина у Хрватској: Осумњичени за убиство толико дрогиран да не може да прича

15 ч

0
Брутално убио младића, д‌јевојка једва преживјела: Осумњичени дрогиран чупао намјештај

Регион

Брутално убио младића, д‌јевојка једва преживјела: Осумњичени дрогиран чупао намјештај

5 ч

0

Више из рубрике

У Словенији нестао младић из БиХ Емил Диздаревић.

Регион

Пронађен Емил Диздаревић за којим се данима трагало, стигле су шокантне информације

3 ч

0
Полицајац у Њемачкој прича на телефон.

Регион

Хрватски држављани пали у Њемачкој због бруталног мучења и убиства у Словенији

3 ч

0
Брутално убио младића, д‌јевојка једва преживјела: Осумњичени дрогиран чупао намјештај

Регион

Брутално убио младића, д‌јевојка једва преживјела: Осумњичени дрогиран чупао намјештај

5 ч

0
Униформа црногорске полиције.

Регион

Бивши начелник општине Будва ухапшен док је излазио из затвора

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

53

Додик: СНСД своју политику заснива на одбрани уставног положаја, институција и надлежности Српске

22

50

Нова сазнања о нападачу који је пуцао на Трампа: ФБИ открио непознате детаље

22

46

Кина пооштрила правила уласка и изласка из земље

22

46

Појавио се снимак пожара у коме је страдало дијете (3)

22

32

Зашто шефови AИ дивова одједном упозоравају на огромну опасност?

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима