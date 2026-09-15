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Бивши начелник општине Будва ухапшен док је излазио из затвора

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15.09.2026 18:08

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Униформа црногорске полиције.

Бивши предсједник општине Будва Мило Божовић ухапшен је данас по изласку из спушког затвора, гдје је провео три године у притвору.

Претпоставља се да је Божовић ухапшен у вези са акцијом "Генерал" у којој је ухапшен 2023. године под оптужбама за организовани криминал и шверц кокаина, преноси Радио-телевизија Црне Горе.

Божовић је данас требао да изађе из затвора јер је истицао рок од три године у притвору.

Он је ухапшен због сумње да је дио криминалне организације коју су формирали његов суграђанин Милета Ојданић и одбјегли полицајац Љубо Миловић, а којој се на терет ставља шверц 4,3 тоне кокаина.

Специјално државно тужилаштво је средином јануара прошле године против Божовића подигло још једну оптужницу која га терети да је припадник наводне криминалне организације Васе Улића и вођа кавачког клана Радоја Звицера и Слободана Кашћелана.

Ова криминална група оптужена је за кријумчарење скоро 2,5 тоне кокаина.

Божовић је у оба поступка негирао умијешаност у било какав незаконити посао.

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Тагови :

Црна Гора

Будва

начелник

хапшење

Затвор

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