Сузана Звонар осуђена на 11 мјесеци затвора, полицајца ударила у међуножје

Аутор:АТВ редакција
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Креатор садржаја за одрасле Сузана Звонар осуђена је на 11 мјесеци затвора након што је пијана вријеђала загребачке полицајце, покушала једног ударити кољеном у међуножје, а другог је на истом мјесту ударила шаком. Затворска казна замијењена јој је радом за опће добро.
Инцидент се догодио 15. маја око 22:20 у Петрињској улици у Загребу. Према пресуди Општинског кривичног суда у Загребу, полицајци су 22-годишњакињу затекли док је у алкохолизованом стању нарушавала јавни ред и мир. Након што су провјерили њен идентитет, почела се удаљавати, иако јој је полицајац наредио да стане.
Потом је почела да вријеђа полицајце. Између осталог, викала им је: „Је*ем вам матер, мама вам се купа у сперми“ и „Пушите ку*ац, глупани, А.Ц.А.Б, 1312!“
На томе се није зауставила. Како се наводи у пресуди, покушала је да спријечи двојицу полицајаца да је приведу. Према једном је замахнула десном ногом и покушала да га кољеном удари у међуножје. Промашила га је, изгубила равнотежу и пала на тло.
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Затим је другог полицајца затвореном шаком десне руке ударила у међуножје. Полицајци су након тога употријебили физичку снагу и средства за везивање, те је привели у полицијску станицу.
Суд ју је прогласио кривом за покушај кривичног дјела принуде према службеном лицу. Изречена јој је казна од 11 мјесеци затвора, али је замијењена радом за опште добро, при чему се један дан затвора мијења за два сата рада.
Звонар је на суду признала све што јој се стављало на терет. Потврдила је да је била под дејством алкохола, да је вријеђала полицајце, те да је покушала да их спријечи да је приведу.
Рекла је да јој је жао због онога што се догодило и да се искрено каје. Тврдила је да алкохол иначе конзумира само повремено и у посебним приликама, те да није зависна од њега. Истовремено је навела да је раније била хоспитализована због проблема са алкохолом, али да се не сјећа колико је хоспитализација трајала.
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У пресуди се наводи и да се бави самосталном дјелатношћу путем интернет (online) оглашавања на друштвеним мрежама, те да јој мјесечна примања варирају између 1.000 и 3.000 евра.
Суд јој је као олакшавајуће околности узео искрено кајање и потпуно признање, чињеницу да је мајка малољетног дјетета, да до сада није била кривично осуђивана, њену младу животну доб, те чињеницу да је кривично дјело остало у покушају.
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С друге стране, као отежавајућа околност оцијењено је то што је већ више пута прекршајно кажњавана због прекршаја против јавног реда и мира, као и њена упорност током инцидента – најприје је вријеђала полицајце, а потом покушала и физички да их повриједи.
Суд је закључио да, с обзиром на признање, мајчинство и досадашњу кривичну неосуђиваност, није неопходно да казну од 11 мјесеци заиста проведе у затвору. Зато јој је казна замијењена радом за опште добро. Ако се без оправданог разлога не јави пробационој служби или не буде извршавала рад, може јој бити одређено издржавање цијеле или преостале затворске казне.
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У евентуалну затворску казну биће јој урачунато и вријеме које је провела у притвору од 15. до 16. маја. Осим тога, мора да плати укупно 893,75 евра трошкова кривичног поступка.
Сузана Звонар је популарност стекла 2023. године објављивањем садржаја за одрасле на платформи Онлифанс. Са 19 година успјела је да прикупи десетине хиљада пратилаца.
"Звијезда" у успону је убрзо превазишла Онлифанс, а своје услуге је нудила путем затворених група попут Телеграма. Прије неколико година остала је у другом стању, а често је објављивала фотографије у друштву са некадашњим хрватским политичарем Иваном Пернаром.
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