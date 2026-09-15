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Сузана Звонар осуђена на 11 мјесеци затвора, полицајца ударила у међуножје

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15.09.2026 15:49

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Сузана Звонар осуђена на 11 мјесеци затвора, полицајца ударила у међуножје

Креатор садржаја за одрасле Сузана Звонар осуђена је на 11 мјесеци затвора након што је пијана вријеђала загребачке полицајце, покушала једног ударити кољеном у међуножје, а другог је на истом мјесту ударила шаком. Затворска казна замијењена јој је радом за опће добро.

Инцидент се догодио 15. маја око 22:20 у Петрињској улици у Загребу. Према пресуди Општинског кривичног суда у Загребу, полицајци су 22-годишњакињу затекли док је у алкохолизованом стању нарушавала јавни ред и мир. Након што су провјерили њен идентитет, почела се удаљавати, иако јој је полицајац наредио да стане.

Полицајцима викала: „Пушите ку*ац, глупани, А.Ц.А.Б, 1312!“

Потом је почела да вријеђа полицајце. Између осталог, викала им је: „Је*ем вам матер, мама вам се купа у сперми“ и „Пушите ку*ац, глупани, А.Ц.А.Б, 1312!“

На томе се није зауставила. Како се наводи у пресуди, покушала је да спријечи двојицу полицајаца да је приведу. Према једном је замахнула десном ногом и покушала да га кољеном удари у међуножје. Промашила га је, изгубила равнотежу и пала на тло.

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Затим је другог полицајца затвореном шаком десне руке ударила у међуножје. Полицајци су након тога употријебили физичку снагу и средства за везивање, те је привели у полицијску станицу.

Суд ју је прогласио кривом за покушај кривичног дјела принуде према службеном лицу. Изречена јој је казна од 11 мјесеци затвора, али је замијењена радом за опште добро, при чему се један дан затвора мијења за два сата рада.

Признала све и рекла да се каје

Звонар је на суду признала све што јој се стављало на терет. Потврдила је да је била под дејством алкохола, да је вријеђала полицајце, те да је покушала да их спријечи да је приведу.

Рекла је да јој је жао због онога што се догодило и да се искрено каје. Тврдила је да алкохол иначе конзумира само повремено и у посебним приликама, те да није зависна од њега. Истовремено је навела да је раније била хоспитализована због проблема са алкохолом, али да се не сјећа колико је хоспитализација трајала.

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У пресуди се наводи и да се бави самосталном дјелатношћу путем интернет (online) оглашавања на друштвеним мрежама, те да јој мјесечна примања варирају између 1.000 и 3.000 евра.

Суд јој као олакшавајућу околност узео и то што је мајка

Суд јој је као олакшавајуће околности узео искрено кајање и потпуно признање, чињеницу да је мајка малољетног дјетета, да до сада није била кривично осуђивана, њену младу животну доб, те чињеницу да је кривично дјело остало у покушају.

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С друге стране, као отежавајућа околност оцијењено је то што је већ више пута прекршајно кажњавана због прекршаја против јавног реда и мира, као и њена упорност током инцидента – најприје је вријеђала полицајце, а потом покушала и физички да их повриједи.

Суд је закључио да, с обзиром на признање, мајчинство и досадашњу кривичну неосуђиваност, није неопходно да казну од 11 мјесеци заиста проведе у затвору. Зато јој је казна замијењена радом за опште добро. Ако се без оправданог разлога не јави пробационој служби или не буде извршавала рад, може јој бити одређено издржавање цијеле или преостале затворске казне.

suzana zvonar

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У евентуалну затворску казну биће јој урачунато и вријеме које је провела у притвору од 15. до 16. маја. Осим тога, мора да плати укупно 893,75 евра трошкова кривичног поступка.

Популарност Сузане Звонар

Сузана Звонар је популарност стекла 2023. године објављивањем садржаја за одрасле на платформи Онлифанс. Са 19 година успјела је да прикупи десетине хиљада пратилаца.

"Звијезда" у успону је убрзо превазишла Онлифанс, а своје услуге је нудила путем затворених група попут Телеграма. Прије неколико година остала је у другом стању, а често је објављивала фотографије у друштву са некадашњим хрватским политичарем Иваном Пернаром.

suzana zvonar

Сцена

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Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Suzana Zvonar

Затвор

пресуда

напад на полицију

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