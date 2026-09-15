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Турци преузимају понос хрватске индустрије

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15.09.2026 10:48

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Плажа у Ровињу, Хрватска.
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Хрватски Центар за реструктурирање и продају (ЦЕРП) службено је потврдио да је за куповину Уљаник Бродоградње 1856 из Пуле одабрана понуда турског бродоградилишта "Kuzey Star".

Ријеч је о продаји 97,13 посто удела у компанији која је наставила бродограђевинску делатност након слома некадашње Уљаник групе. Kuzey Star понудио је 12 милиона евра, што је изнад почетне цијене која је износила око 11,08 милиона евра, пренио је Бизнис инфо.

Одлуком ЦЕРП-а практично је отворен пут за улазак турског инвеститора у једно од најпознатијих бродоградилишта на источној обали Јадрана.

Већа понуда испала из трке

Занимљиво је да турска понуда није била финансијски највећа. За Уљаник је била заинтересована и компанија Мира Холдинг из Луксембурга, која је понудила око 14,5 милиона евра.

Ипак, ЦЕРП је ову понуду оцијенио неваљаном јер на његовом рачуну није била евидентирана уплата гаранције за озбиљност понуде у износу од нешто мање од 111.000 евра. Тиме је "Kuzey Star" остао једини понуђач чија је понуда задовољила услове поступка, потврђено је за Нови лист.

Бродоградња мора да остане основна делатност

Важан део целог посла је обавеза новог власника да настави бродограђевинску делатност у Пули.

Купац се обавезује да задржи делатност градње бродова и плутајућих објеката те њиховог поправка и одржавања, што је посебно важно с обзиром на дугу индустријску традицију локације, оцењује ријечки Нови лист.

/В92/

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Тагови :

Хрватска

Пула

индустрија

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