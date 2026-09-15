Ужас у Хрватској: Мушкарац убијен у стану, жена се бори за живот

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Убиство се догодило ноћас око 2.30 у апартману у Шибенику. Живот је изгубио мушкарац (28), који је преминуо од задобијених убодних рана, док је жена (22) тешко повријеђена и животно угрожена.
Жена је возилом Хитне помоћи превезена у Општу болницу у Шибенику, гдје јој се пружа љекарска помоћ.
Здравље
Да ли су лијекови за мршављење смртоносни? Покренута истрага
Полиција је убрзо пронашла 24-годишњака којег доводи у везу са убиством. Тренутно се налази у шибенској болници, а након што буде отпуштен, биће приведен у службене просторије полиције на криминалистичку истрагу.
Према до сада утврђеним информацијама, осумњичени се у тренутку догађаја налазио у апартману заједно са 28-годишњаком и 22-годишњакињом.
На мјесту догађаја траје увиђај којим руководи жупанијска државна тужитељка у Шибенику. Полиција утврђује све околности и мотиве овог стравичног догађаја.
Занимљивости
Снијег око великог празника: Традиционална прогноза предвиђа каква ће зима бити
Из шибенско-книнске полиције наводе да су претходних година неколико пута поступали према 24-годишњаку и против њега подносили кривичне пријаве због различитих кривичних дјела из области злоупотребе дрога и имовинског криминалитета. Истрага је у току.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
12
46
12
40
12
37
12
36
12
35
Тренутно на програму