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Ужас у Хрватској: Мушкарац убијен у стану, жена се бори за живот

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15.09.2026 08:38

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Policija Hrvatska MUP Hrvatske
Фото: МУП Хрватске

Убиство се догодило ноћас око 2.30 у апартману у Шибенику. Живот је изгубио мушкарац (28), који је преминуо од задобијених убодних рана, док је жена (22) тешко повријеђена и животно угрожена.

Жена је возилом Хитне помоћи превезена у Општу болницу у Шибенику, гдје јој се пружа љекарска помоћ.

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Полиција је убрзо пронашла 24-годишњака којег доводи у везу са убиством. Тренутно се налази у шибенској болници, а након што буде отпуштен, биће приведен у службене просторије полиције на криминалистичку истрагу.

Према до сада утврђеним информацијама, осумњичени се у тренутку догађаја налазио у апартману заједно са 28-годишњаком и 22-годишњакињом.

На мјесту догађаја траје увиђај којим руководи жупанијска државна тужитељка у Шибенику. Полиција утврђује све околности и мотиве овог стравичног догађаја.

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Из шибенско-книнске полиције наводе да су претходних година неколико пута поступали према 24-годишњаку и против њега подносили кривичне пријаве због различитих кривичних дјела из области злоупотребе дрога и имовинског криминалитета. Истрага је у току.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Шибеник

Хрватска

Убиство

Полиција

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