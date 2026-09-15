Селак: Српска народ под истом тробојком чува идентитет и гради будућност

Аутор:АТВ редакција
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Министар правде Српске Горан Селак оцијенио је да су снажне институционалне везе Републике Српске и Републике Србије од пресудног значаја за очување идентитета и сигурности српског народа, који под истом тробојком чува идентитет и гради заједничку будућност.
"Стојећи под истом тробојком, градимо будућност, развијамо и продубљујемо наше везе, поносни на своју историју, традицију, вјеру и културу. Одлучни и непоколебљиви, синергијом, слогом и заједничким радом изградићемо сигурно, праведно и просперитетно друштво за генерације које долазе", поручио је Селак.
Честитајући Дан српског јединства, слободе и националне заставе, Селак је истакао да 15. септембар симболизује нераскидиву нит трајања српског народа.
"Петнаести септембар симболизује нераскидиву нит нашег трајања и свједочанство да су слога и заједништво највеће вриједности које са поносом бранимо и чувамо", нагласио је Селак.
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Он је рекао да српски народ, окупљен под истом тробојком, са поносом чува своју историју, традицију, вјеру и културу, истовремено градећи сигурнију и просперитетнију будућност.
Нагласио је да снажне институционалне везе Српске и Србије представљају темељ и гарант очувања националног бића и сигурности српског народа с обје стране ријеке Дрине.
"Ове везе нису плод политичког компромиса, већ су израз тежње једног недјељивог народа да заједно чува свој идентитет. Народ који чува и поштује своје симболе има будућност, а наша тробојка поносно ће се вијорити вијековима", закључио је Селак.
(СРНА)
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