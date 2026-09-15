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Селак: Српска народ под истом тробојком чува идентитет и гради будућност

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15.09.2026 09:20

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Горан Селак, министар правде Републике Српске
Фото: Уступљена фотографија

Министар правде Српске Горан Селак оцијенио је да су снажне институционалне везе Републике Српске и Републике Србије од пресудног значаја за очување идентитета и сигурности српског народа, који под истом тробојком чува идентитет и гради заједничку будућност.

"Стојећи под истом тробојком, градимо будућност, развијамо и продубљујемо наше везе, поносни на своју историју, традицију, вјеру и културу. Одлучни и непоколебљиви, синергијом, слогом и заједничким радом изградићемо сигурно, праведно и просперитетно друштво за генерације које долазе", поручио је Селак.

Честитајући Дан српског јединства, слободе и националне заставе, Селак је истакао да 15. септембар симболизује нераскидиву нит трајања српског народа.

"Петнаести септембар симболизује нераскидиву нит нашег трајања и свједочанство да су слога и заједништво највеће вриједности које са поносом бранимо и чувамо", нагласио је Селак.

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Он је рекао да српски народ, окупљен под истом тробојком, са поносом чува своју историју, традицију, вјеру и културу, истовремено градећи сигурнију и просперитетнију будућност.

Нагласио је да снажне институционалне везе Српске и Србије представљају темељ и гарант очувања националног бића и сигурности српског народа с обје стране ријеке Дрине.

"Ове везе нису плод политичког компромиса, већ су израз тежње једног нед‌јељивог народа да заједно чува свој идентитет. Народ који чува и поштује своје симболе има будућност, а наша тробојка поносно ће се вијорити вијековима", закључио је Селак.

(СРНА)

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Тагови :

Горан Селак

Дан српског јединства, слободе и националне заставе

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