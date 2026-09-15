Додик: Република Српска мора остати своја и слободна

Аутор:АТВ редакција
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Република Српска мора да остане своја и слободна. То је завјет генерација које су се бориле да српски народ на овим просторима сам одлучује о својој судбини, поручио је предсједник Милорад Додик.
"Не тражимо ништа туђе и никоме не оспоравамо његова права. Али нећемо дозволити ни да нама одузимају наша права, идентитет и слободу", написао је Додик на друштвеној мрежи Икс.
Српска ће бити јача што више будемо чували своје јединство, своје националне вриједности и како каже Додик, везу са Србијом.
Република Српска
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"Јака Србија значи снажнији српски народ, а снажна Република Српска значи сигурну будућност нашег народа", написао је Додик.
Република Српска мора да остане своја и слободна. То је завјет генерација које су се бориле да српски народ на овим просторима сам одлучује о својој судбини.— Милорад Додик (@MiloradDodik) September 15, 2026
Не тражимо ништа туђе и никоме не оспоравамо његова права. Али нећемо дозволити ни да нама одузимају наша права,… pic.twitter.com/4eBoMUYWWG
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