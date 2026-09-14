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Цвијановић: Важно окупљање српског народа

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14.09.2026 22:21

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Додик, Патријарх Порфирије, Цвијановић на свечаној академији поводом Дана српског јединства
Фото: X/Željka Cvijanović

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић истакла је важност окупљања српског народа, заједничког прослављања празника и јубилеја и чувања сјећања на оне који су дали живот за слободу.

Она је указала да је српски народ кроз историју више пута показао колико може да постигне када се уједини, када стану једни уз друге и покажу јединство.

"У најтежим тренуцима наше историје, када је изгледало да је све изгубљено, ми смо стали под нашу заставу, нашу тробојку, и уједињени се супротставили свом нестанку", навела је Цвијановићева на друштвеној мрежи "Икс" поводом обиљежавања Дана српског јединства, слободе и националне заставе.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Жељка Цвијановић

Република Српска

Дан српског јединства, слободе и националне заставе

Бања Лука

Српска тробојка

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