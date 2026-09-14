Цвијановић: Важно окупљање српског народа

Аутор:АТВ редакција
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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић истакла је важност окупљања српског народа, заједничког прослављања празника и јубилеја и чувања сјећања на оне који су дали живот за слободу.
Она је указала да је српски народ кроз историју више пута показао колико може да постигне када се уједини, када стану једни уз друге и покажу јединство.
Српски народ је толико пута показао колико може да постигне када се уједини, када станемо једни уз друге и покажемо јединство.— Жељка Цвијановић (@Cvijanovic_Z) September 14, 2026
У најтежим тренуцима наше историје, када је изгледало да је све изгубљено, ми смо стали под нашу заставу, нашу тробојку, и уједињени се супротставили… pic.twitter.com/jVYoVoIFCR
"У најтежим тренуцима наше историје, када је изгледало да је све изгубљено, ми смо стали под нашу заставу, нашу тробојку, и уједињени се супротставили свом нестанку", навела је Цвијановићева на друштвеној мрежи "Икс" поводом обиљежавања Дана српског јединства, слободе и националне заставе.
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