Тришић Бабић: Слобода се чува сваког дана

Аутор:АТВ редакција
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Вршилац дужности директора Канцеларије за међународну сарадњу Републике Српске Ана Тришић Бабић поручила је поводом Дана српског јединства, слободе и националне заставе да се слобода не чува само на велике датуме него сваког дана.
"Наша застава није само симбол. Она говори ко смо, одакле долазимо и шта чувамо. Јединство не значи да сви мислимо исто, већ да знамо шта је изнад наших разлика - слобода, идентитет, институције и право да сами одлучујемо о својој будућности", навела је Тришић Бабић.
Наша застава није само симбол. Она говори ко смо, одакле долазимо и шта чувамо.— Ана Тришић Бабић (@anatrisicbabic) September 14, 2026
Јединство не значи да сви мислимо исто, већ да знамо шта је изнад наших разлика - слобода, идентитет, институције и право да сами одлучујемо о својој будућности.
Република Српска своје интересе… pic.twitter.com/0ukNV9X80w
Она је истакла да Република Српска своје интересе представља аргументовано и самопоуздано.
"Не тражимо ничију дозволу да будемо оно што јесмо", навела је Тришић Бабић на "Иксу".
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