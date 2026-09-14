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Тришић Бабић: Слобода се чува сваког дана

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14.09.2026 21:13

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Вршилац дужности директора Канцеларије за међународну сарадњу Републике Српске Ана Тришић Бабић поручила је поводом Дана српског јединства, слободе и националне заставе да се слобода не чува само на велике датуме него сваког дана.
Фото: X/Ana Trišić Babić

Вршилац дужности директора Канцеларије за међународну сарадњу Републике Српске Ана Тришић Бабић поручила је поводом Дана српског јединства, слободе и националне заставе да се слобода не чува само на велике датуме него сваког дана.

"Наша застава није само симбол. Она говори ко смо, одакле долазимо и шта чувамо. Јединство не значи да сви мислимо исто, већ да знамо шта је изнад наших разлика - слобода, идентитет, институције и право да сами одлучујемо о својој будућности", навела је Тришић Бабић.

Она је истакла да Република Српска своје интересе представља аргументовано и самопоуздано.

"Не тражимо ничију дозволу да будемо оно што јесмо", навела је Тришић Бабић на "Иксу".

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Тагови :

Ана Тришић Бабић

Дан српског јединства, слободе и националне заставе

Република Српска

српско јединство

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