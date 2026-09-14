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Патријарх Порфирије: Јединство српског народа је вјечно

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14.09.2026 20:43

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Патријарх Порфирије
Фото: ATV

Његово преосвештенство патријарх српски Порфирије поручио је вечерас да је јединство српског народа вјечно, јер свој коријен има у православној вјери.

"Требамо не само да чувамо нашу веру, већ и њом да живимо. Само тада ћемо испунити завет Христов и наших отаца. Само тада ћемо бити оно што јесмо и тек тада, без страха и наметања, моћи ћемо са радошћу, миром и поносом да градимо заједницу и мостове са другима", рекао је патријарх Порфирије у Бањалуци на свечаној академији поводом Дана српског јединства, слободе и националне заставе.

Дан српског јединства

Његова светост је нагласио да Републику Српску доживљава као свој дом и да се ради тога радује и осјећа велики благослов када дође у прађедовину, ђедовину и очевину.

Указао је да су се вечерас сабрали да покажу да су једно - један народ, једна вјера, једна црква.

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"Нека нам православна вјера буде наша застава, Српска православна црква простор јединства, а живот да нам буде живот у Христу који нам даје истинску слободу да би знали ко смо и шта смо", рекао је патријарх Порфирије.

Српски патријарх је указао да је српски народ постојан без обзира на многе олује, недаће и буре које су га тукле кроз историју.

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"Не само да је опстајао, него је истински увек био стваралачки и давао дивне духовне плодове који су знак по којима га други препознају", рекао је патријарх Порфирије.

Његова светост је указао да ће се српски народ до краја историје не само сачувати, него ће дисати пуним плућима.

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"То је због тога што јединство нашег народа не почива на пролазним вредностима, већ има дубок корен и чврст темељ на којем нас је поставио Свети Сава, а који је потврдио кнез Лазар и многи мученици", рекао је патријарх.

Српски патријарх је истакао да је ријеч Христова кроз вијекове обликовала српски народ и да је његово име и презиме.

"Требамо не само да чувамо нашу веру, већ и њом да живимо. Само тада ћемо испунити завет Христов и наших отаца. Само тада ћемо бити оно што јесмо и тек тада, без страха и наметања, моћи ћемо са радошћу и миром да градимо заједницу и мостове са другима", рекао је патријарх Порфирије.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Патријарх Порфирије

Дан српског јединства, слободе и националне заставе

Србија

Република Српска

Дрина

српско јединство

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