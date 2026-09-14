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Влада Србије о забрани лета Мацуту: Тврдње Конаковића крајње злонамјерне и неистините

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14.09.2026 20:02

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Влада Србије о забрани лета Мацуту: Тврдње Конаковића крајње злонамјерне и неистините

Влада Србије дематовала је тврдње министра иностраних послова у Савјету министара Елмедина Конаковића да је захтјев за прелет авиона којим је премијер Србије Ђуро Мацут требао да стигне у Бањалуку на обиљежавање Дана српског јединства, слободе и националне заставе послат неколико минута прије планираног полетања.

Из Владе Србије наводе да је захтјев упућен још 11. септембра и да су тврдње Конаковића крајње злонамјерне и неистините, те да никако не доприносе добросусједским односима и унапређењу сарадње у региону.

Указује се да је званичан захтјев за прелет авиона упућен више од 72 часа прије планираног лета, када га је Амбасада Србије у Сарајеву прослиједила Министарству иностраних послова у Савјету министара.

У овом захтјеву су, у складу са досадашњим уобичајеним процедурама, наведени сви детаљи планираног лета, са обавјештењем о тачном времену полијетања и повратка из Бањалуке.

Из Владе Србије додају да је лет из Београда био планиран данас за 17.00 часова.

Уз саопштење, из Владе су приложили и захтјев Амбасаде Србије у Сарајеву, у којем се види да је послат 11. септембра.

Министар спољних послова у Савјету министара БиХ Елмедин Конаковић изјавио је раније данас да је одбио захтјев за прелет авиона којим је премијер Србије Ђуро Мацут требало да оде у Бањалуку, због тога што није послат на вријеме, преноси Срна.

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Тагови :

Ђуро Мацут

Елмедин Конаковић

лет авионом

забрана

Србија

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