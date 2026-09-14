Жељко Обрадовић: Направићу себи проблем ако будем мислио о Партизану

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Тренер Панатинаикоса Жељко Обрадовић ће 13. октобра изаћи пред навијаче Партизана, први пут од одласка са клупе.
Тренер Панатинаикоса Жељко Обрадовић сусрео се са доста проблема од свог повратка у Атину, али циљ је и даље само један. На списку повријеђених су четворица важних играча, а у комуникацији са стручним штабом и управом ће разматрати о даљим корацима. Евролига стартује за 10 дана, а прво гостовање за најтрофејнијег европског тренера ће бити управо Партизану.
Није крио искусни стратег да му је и даље тешко да размишља о некадашњем клубу који није напустио онако како је желио.
"Не постоји тренер који не би волио да има више опција. О томе ћемо вјероватно разговарати сваког дана, од сада па до краја сезоне. Не само о високим играчима, већ о свему што се тиче тима. Тако да тренутно немам одговор на то питање. Видјећемо како ће се ствари одвијати... Неки тимови имају невјероватно велики број играча у саставу. Наша ситуација је таква каква јесте. Са овим клинцем, сада имамо 17 момака, али шесторица су одсутна", рекао је Обрадовић за грчке медије.
Обрадовић је око себе окупио некадашње играче и сараднике, па им је много лакше да ускладе размишљања и амбиције.
"Добра ствар је што имам играче који су већ радили са мном. Ту су Костас Слукас, Матијас Лесор и Исак Бонга. Такође ми је веома драго што ћу уз себе имати људе попут Франсиска Алвертиса, Димитриса Дијамантидиса и Мајка Батиста. И остатак стручног штаба ме познаје. Ријеч је о младим тренерима који одлично раде свој посао. Не волим људе који ће ми по читав дан говорили: 'У праву си', у праву си“. Желим управо супротно. Да дискутујемо. Желим да их саслушам јер сам и ја човјек. Правим грешке као и сви остали. Желим да разумијем у шта они вјерују, какво је њихово мишљење о одређеној ситуацији или о било чему што је важно за утакмицу, тренинг".
Примијетио је колико је клуб напредовао у односу на његов први мандат. "Много тога се промијенило. Набоље, наравно. Услови које сада имамо не могу се ни поредити са оним што је постојало раније. Тренутно боравимо искључиво у затвореном простору. Особља има више. Више бринемо о играчима. Бринемо о свему. То не значи да је у прошлости било лоше. Не. Такав је то период био"
У Атини се осјећа као код куће, што није чудо, с обзиром на то да је неколико година почасни грађанин престонице Грчке.
"Знате већ да ми је указана привилегија да постанем почасни грађанин Атине, а прије неколико година сам овдје купио и стан. Дакле, рецимо да је ово сада и мој град".
Панатинаикос ће шест од првих седам утакмица Евролиге одиграти као домаћин, а онда ће Жељко Обрадовић морати на најтеже гостовање. По први пут од одласка, изаћи ће пред навијаче Партизана.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
22
57
22
56
22
52
22
51
22
47
Тренутно на програму