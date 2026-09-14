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Жељко Обрадовић: Направићу себи проблем ако будем мислио о Партизану

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14.09.2026 20:44

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Жељко Обрадовић: Направићу себи проблем ако будем мислио о Партизану
Фото: Tanjug/Amir Hamzagić

Тренер Панатинаикоса Жељко Обрадовић ће 13. октобра изаћи пред навијаче Партизана, први пут од одласка са клупе.

Тренер Панатинаикоса Жељко Обрадовић сусрео се са доста проблема од свог повратка у Атину, али циљ је и даље само један. На списку повријеђених су четворица важних играча, а у комуникацији са стручним штабом и управом ће разматрати о даљим корацима. Евролига стартује за 10 дана, а прво гостовање за најтрофејнијег европског тренера ће бити управо Партизану.

Није крио искусни стратег да му је и даље тешко да размишља о некадашњем клубу који није напустио онако како је желио.

"Не постоји тренер који не би волио да има више опција. О томе ћемо вјероватно разговарати сваког дана, од сада па до краја сезоне. Не само о високим играчима, већ о свему што се тиче тима. Тако да тренутно немам одговор на то питање. Видјећемо како ће се ствари одвијати... Неки тимови имају невјероватно велики број играча у саставу. Наша ситуација је таква каква јесте. Са овим клинцем, сада имамо 17 момака, али шесторица су одсутна", рекао је Обрадовић за грчке медије.

Обрадовић је око себе окупио некадашње играче и сараднике, па им је много лакше да ускладе размишљања и амбиције.

"Добра ствар је што имам играче који су већ радили са мном. Ту су Костас Слукас, Матијас Лесор и Исак Бонга. Такође ми је веома драго што ћу уз себе имати људе попут Франсиска Алвертиса, Димитриса Дијамантидиса и Мајка Батиста. И остатак стручног штаба ме познаје. Ријеч је о младим тренерима који одлично раде свој посао. Не волим људе који ће ми по читав дан говорили: 'У праву си', у праву си“. Желим управо супротно. Да дискутујемо. Желим да их саслушам јер сам и ја човјек. Правим грешке као и сви остали. Желим да разумијем у шта они вјерују, какво је њихово мишљење о одређеној ситуацији или о било чему што је важно за утакмицу, тренинг".

Примијетио је колико је клуб напредовао у односу на његов први мандат. "Много тога се промијенило. Набоље, наравно. Услови које сада имамо не могу се ни поредити са оним што је постојало раније. Тренутно боравимо искључиво у затвореном простору. Особља има више. Више бринемо о играчима. Бринемо о свему. То не значи да је у прошлости било лоше. Не. Такав је то период био"

У Атини се осјећа као код куће, што није чудо, с обзиром на то да је неколико година почасни грађанин престонице Грчке.

"Знате већ да ми је указана привилегија да постанем почасни грађанин Атине, а прије неколико година сам овдје купио и стан. Дакле, рецимо да је ово сада и мој град".

Панатинаикос ће шест од првих седам утакмица Евролиге одиграти као домаћин, а онда ће Жељко Обрадовић морати на најтеже гостовање. По први пут од одласка, изаћи ће пред навијаче Партизана.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Жељко Обрадовић

КК Панатинаикос

КК Партизан

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