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Избио и сукоб: Арис размонтирао Црвену звезду

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13.09.2026 17:36

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Арис - Звезда
Фото: Screenshot / X

Кошаркаши Црвене звезде доживјели су дебакл од Ариса у пријатељском мечу одиграном на Кипру.

Грчки тим је демолирао тим Ибона Навара резултатом 98:74.

У финишу четврте дионице дошло је и до сукоба на терену, када су актери оба тима ушли у конфликт.

Погледајте шта се дешавало на лицу мјеста у Никозији!

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Таг :

КК Црвена звезда

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