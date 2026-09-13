Избио и сукоб: Арис размонтирао Црвену звезду

Аутор:АТВ редакција
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Кошаркаши Црвене звезде доживјели су дебакл од Ариса у пријатељском мечу одиграном на Кипру.
Грчки тим је демолирао тим Ибона Навара резултатом 98:74.
У финишу четврте дионице дошло је и до сукоба на терену, када су актери оба тима ушли у конфликт.
Погледајте шта се дешавало на лицу мјеста у Никозији!
Plenty of tension on the court in the friendly game between Aris and Crvena Zvezda! 😤🔥#kkcz #arisbc— Basketball Sphere (@BSphere_) September 13, 2026
pic.twitter.com/YGsCV3a11T
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