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Преминуо бивши шампион Републике Српске Мики Млађеновић

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11.09.2026 16:27

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Мики Млађеновић
Фото: КК Братунац

Некадашњи тренер Кошаркашког клуба Братунац Миливоје Мики Млађеновић преминуо је у 61. години, потврдио је клуб на својим друштвеним мрежама.

"Прерано нас је напустио човјек који је исписао једну од најљепших страница историје кошарке у Братунцу. Миливоје Мики Млађеновић, најтрофејнији тренер у историји братуначке кошарке, остаће заувијек упамћен као човјек који је са Братунцем у сезони 2017/18 постао шампион Републике Српске", поручили су из КК Братунац, преноси "Глас Српске".

Додали су да је отишао прерано, али оно што је био заувијек ће остати.

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"Тешко је у овом тренутку пронаћи ријечи које могу описати Микија. Ријеч тренер некако је природно ишла уз његово име. Био је пријатељ, друг, човјек на кога си могао рачунати,неко ко је знао да саслуша, помогне и да читавог себе да за друге", кажу и закључују:

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"Зато ће поред свих трофеја и побједа, највише недостајати као човјек. И можда је управо то његова највећа побједа. Породици Млађеновић упућујемо најискреније саучешће у овим тешким тренуцима. Вјечна ти слава, Мики. Почивај у миру наш шампионе".

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Миливоје Мики Млађеновић

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