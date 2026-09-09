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НБА жели да купи Евролигу

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09.09.2026 14:16

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КК Црвена звезда
Фото: КК Црвена звезда

За мање од мјесец дана, 5. октобра, могао би да буде направљен један од најважнијих корака за будућност европске кошарке.

У Италији ће бити одржан састанак власника Евролиге, чији је домаћин Олимпија Милано, а једна од главних тема могла би да буде потенцијална понуда НБА лиге.

Како наводи „Газета дело Спорт“, НБА би могла да представи предлог за преузимање Евролиге, што би могло значајно да утиче на даљи ток разговора о будућој структури европске клупске кошарке.

Све је дио плана који је представио Ћус Буено, а који подразумијева проширење такмичења и увођење модела заснованог на франшизама, по узору на НБА лигу.

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Такав сценарио могао би да представља једну од највећих промјена у историји европске кошарке.

Истовремено, Евролига има сопствени план развоја и проширења такмичења, док НБА ради на свом европском пројекту, чији је почетак планиран за 2027. годину.

Због тога потенцијална понуда НБА долази у тренутку који би могао да буде пресудан за будућност европске кошарке.

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Пред Евролигом би могле да буду двије опције. Прва је прихватање понуде НБА лиге, чиме би било отворено потпуно ново поглавље и потенцијално дошло до великих промјена у начину функционисања елитног европског клупског такмичења.

Друга могућност је наставак самосталног развоја Евролиге, уз проширење такмичења и прелазак на дугорочни систем заснован на франшизама.

Због свега тога састанак заказан за 5. октобар могао би да буде један од најважнијих у новијој историји европске кошарке. Одлуке и договори који буду услиједили могли би да одреде правац у којем ће се Евролига, али и читава европска клупска кошарка, развијати у годинама које долазе.

(Нова)

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Тагови :

НБА

Евролига

кошарка

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