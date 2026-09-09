Ово је најплаћенији премијер на свијету: Зарађује 7 пута више од Трампа, а сада добија и повишицу

Аутор:АТВ редакција
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Влада Сингапура најавила је повећање годишњих плата министара и других високих званичника, укључујући премијера Лоренса Вонга, који је најплаћенији политички лидер на свијету.
Вонгова годишња плата ће се повећати за 1,4 милиона сингапурских долара, односно око 1,1 милион америчких долара или 950.000 евра. Он је најавио да ће повећање плате донирати у добротворне сврхе током наредних пет година.
Вонг је напоменуо да је повећање министарских плата неопходно како би се привукло квалитетније особље. Влада је раније тврдила да високе министарске плате смањују ризик од корупције. Међутим, одлука је изазвала критике у Сингапуру, гдје постоји велика забринутост због сигурности посла и растућих трошкова живота.
Чак и прије повећања плата, Вонг је био убједљиво најплаћенији лидер на свијету. Тренутно зарађује 2,2 милиона сингапурских долара годишње, а његова плата ће сада порасти за више од 60 одсто на 3,6 милиона сингапурских долара, односно око 2,8 милиона америчких долара или 2,45 милиона евра.
Слиједе га лидер Хонг Конга Џон Ли са око 719.000 долара годишње, а затим швајцарски предсједник Гај Пармелин са 606.000 долара. Амерички предсједник Доналд Трамп зарађује 400.000 долара годишње, док британски премијер Енди Бернам прима 230.000 долара, јавља Би-Би-Си.
Вонг је данас признао да су министарске плате у Сингапуру под лупом јер су знатно веће од прихода већине грађана. Средњи мјесечни приход у земљи је 5.775 сингапурских долара. Али је рекао да се мучио да убиједи пословне лидере и високе државне службенике да се кандидују за политичке функције.
„Иако влада не може да се такмичи са платама које неки од ових људи зарађују, трудимо се да осигурамо да финансијска баријера не буде непотребно висока за оне који би требало да напусте своје каријере да би ушли у политику. Генерално, вјерујем да ће ово мени и будућим премијерима дати већу шансу да убиједимо способне Сингапурце да се укључе и да изградимо најјачи могући тим за Сингапур“, рекао је он.
Тренутно основни пакет плата за министре износи око 1,1 милион сингапурских долара. Према новом моделу, повећаће се на око 1,2 милиона сингапурских долара. Али Вонг очекује да ће већина министара зарадити још више, око 1,35 милиона сингапурских долара, до краја мандата актуелне владе, јер ће се плате повећавати на основу учинка.
Дио њихових прихода зависи од тога да ли земља испуњава одређене циљеве везане за незапосленост, раст прихода и раст БДП-а. Високе плате сингапурских министара дуго су биле главна мета критика владајуће Народне акционе странке (ПАП), која је водила земљу од стицања независности.
На парламентарним изборима 2011. године, ПАП је освојио најнижи удио гласова у посљедњих неколико деценија, дјелимично због незадовољства бирача министарским платама и имиграционом политиком. Влада је смањила министарске плате сљедеће године. Вонгов претходник, Ли Сјен Лунг, такође се 2007. године обавезао да ће повећање своје плате донирати у добротворне сврхе током неколико година.
Влада годинама указује на низак ниво корупције у земљи, при чему се Сингапур редовно налази близу врха годишњег Индекса перцепције корупције Транспаренси интернешенела, као доказ да систем високих министарских плата функционише. Он тврди да високе плате смањују искушење да министри прихвате мито.
Али у земљи гдје су просјечни приходи далеко испод тих износа, ово питање и даље изазива незадовољство, а најновија објава није изузетак. Многи су данас на интернету критиковали повећање плата, називајући га „неосјетљивим“ с обзиром на тренутну забринутост због отпуштања, тешкоћа младих људи у проналажењу посла након факултета и растуће инфлације.
Број отпуштања у Сингапуру у посљедњем кварталу достигао је највиши ниво у више од пет година, према владиним подацима. Међутим, било је и оних који су подржали одлуку, тврдећи да земљу треба да воде „најбољи од најбољих“.
(Мондо)
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