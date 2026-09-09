Јака киша погодила планину Фуџи у Јапану: Одрон затрпао возила на паркингу

Аутор:АТВ редакција
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Одрон који је погодио једну од главних полазних тачака за пењање на јапански врх Фуџи, затрпао је три возила, приликом чега нико није повређен, јавио је Ројтерс
Одрон се догодило након што су обилне кише погодиле велика подручја централног Јапана.
Клизиште се догодило на паркингу код 5. станице стазе Фуџиномија, популарне почетне тачке за планинаре. Јапанска метеоролошка агенција саопштила је да је инциденту претходила јака киша која је падала током ноћи и ујутру у планинским подручјима префектуре Шизуока. Обилне падавине су такође затвориле линију Фуџи Субару, један од главних приступних путева планини.
Пријављено је још неколико инцидената у близини планине Фуџи. Полиција префектуре Шизуока пријавила је посебан случај у којем су два планинара пронађена без свијести на стазама рано јутрос, али не повезују инцидент са клизиштем. Синоћ је такође дошло до клизишта у граду Каванехон, у којем је погинуо један радник.
MOUNT FUJI LANDSLIDE— GMA News (@gmanews) September 9, 2026
LOOK: Vehicles were left stranded by a landslide on Mount Fuji in Shizuoka Prefecture in Japan on Wednesday, Sept. 9, as heavy rain fell across parts of central and eastern Japan.
Local media citing Shizuoka Prefectural officials said the landslide hit a… pic.twitter.com/HH5wA2ikqB
Јучерашња олуја са кишом увече погодила је и сусједне префектуре Аичи и Гифу, гдје је у поплавама повређено 41 људи, јавила је новинска агенција Кјодо. У Нагоји, главном граду префектуре Аичи, пала је рекордна количина од 104,5 милиметара кише за само један сат. Јавни емитер НХК известио је да је јака киша изазвала поремећаје у саобраћају и велике гужве на градским станицама.
Јапанска метеоролошка агенција најављује да се очекују обилне кише које ће наставити да падају у подручју од сјевероистока до запада Јапана до данас поподне.
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