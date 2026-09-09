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Јака киша погодила планину Фуџи у Јапану: Одрон затрпао возила на паркингу

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09.09.2026 14:30

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Фуџи или Фуџијама слушај највиша је планина у Јапану, висока 3.776 м. Планина Фуџи је вулкан који је последњу ерупцију имао 1707. године, али га геолози генерално још увек сврставају у активне. Име планине потиче из Аину језика и значи вечни живот.
Фото: pexels/Lorenzo Castellino

Одрон који је погодио једну од главних полазних тачака за пењање на јапански врх Фуџи, затрпао је три возила, приликом чега нико није повређен, јавио је Ројтерс

Одрон се догодило након што су обилне кише погодиле велика подручја централног Јапана.

Клизиште се догодило на паркингу код 5. станице стазе Фуџиномија, популарне почетне тачке за планинаре. Јапанска метеоролошка агенција саопштила је да је инциденту претходила јака киша која је падала током ноћи и ујутру у планинским подручјима префектуре Шизуока. Обилне падавине су такође затвориле линију Фуџи Субару, један од главних приступних путева планини.

Посљедице олуја у региону

Пријављено је још неколико инцидената у близини планине Фуџи. Полиција префектуре Шизуока пријавила је посебан случај у којем су два планинара пронађена без свијести на стазама рано јутрос, али не повезују инцидент са клизиштем. Синоћ је такође дошло до клизишта у граду Каванехон, у којем је погинуо један радник.

Јучерашња олуја са кишом увече погодила је и сусједне префектуре Аичи и Гифу, гдје је у поплавама повређено 41 људи, јавила је новинска агенција Кјодо. У Нагоји, главном граду префектуре Аичи, пала је рекордна количина од 104,5 милиметара кише за само један сат. Јавни емитер НХК известио је да је јака киша изазвала поремећаје у саобраћају и велике гужве на градским станицама.

Јапанска метеоролошка агенција најављује да се очекују обилне кише које ће наставити да падају у подручју од сјевероистока до запада Јапана до данас поподне.

(индекс)

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Тагови :

Јапан

одрон

клизиште

Поплаве

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