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Од еболе преминуло 3.267 људи

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09.09.2026 13:36

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Здравствени радници се спремају да пренесу тијело Абинено Жустин, 38-годишње жене која је умрла од вируса еболе, у ковчег прије сахране, у Бунији, Конго, у петак, 4. септембра 2026.
Фото: Таnjug/AP Photo/Dieudonne Dirole

Број потврђених случајева еболе у Демократској Републици Конго порастао је на 6.757, док је од почетка епидемије забиљежено укупно 3.267 смртних случајева, саопштио је Национални институт за јавно здравље те државе.

"У посљедња 24 часа забиљежен је 71 нови случај заразе и 41 смртни случај, чиме је укупан број заражених порастао на 6.757, док је број преминулих од почетка епидемије достигао 3.267", наводи се у дневном извјештају Института.

До сада ниједна вакцина нити лијек за нови сој еболе нису званично одобрени, преноси Срна.

Међутим, лабораторијски подаци указују на то да би нова вакцина "ервебо" могла пружити одређени степен заштите.

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Тагови :

ебола

Ебола вирус

ДР Конго

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