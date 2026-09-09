Од еболе преминуло 3.267 људи

Аутор:АТВ редакција
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Број потврђених случајева еболе у Демократској Републици Конго порастао је на 6.757, док је од почетка епидемије забиљежено укупно 3.267 смртних случајева, саопштио је Национални институт за јавно здравље те државе.
"У посљедња 24 часа забиљежен је 71 нови случај заразе и 41 смртни случај, чиме је укупан број заражених порастао на 6.757, док је број преминулих од почетка епидемије достигао 3.267", наводи се у дневном извјештају Института.
До сада ниједна вакцина нити лијек за нови сој еболе нису званично одобрени, преноси Срна.
Међутим, лабораторијски подаци указују на то да би нова вакцина "ервебо" могла пружити одређени степен заштите.
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