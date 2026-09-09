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Минић: Влада увијек спремна да реагује

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09.09.2026 14:09

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Саво Минић
Фото: Срна

Премијер Републике Српске Саво Минић рекао је да се Станари граде и да као општина са све више дјеце у вртићу и школи заслужују пажњу Владе Српске, која ће се укључити у пројекте ове локалне заједнице.

Минић је након разговора са руководством Станара истакао да је Влада Српске увијек спремна да реагује.

Он је нагласио да је у Станарима све више дјеце у вртићима и школама и да ова општина има добро техничко рјешење за заједнички објекат вртића и школе, чиме је ријешено и питање продуженог боравка.

Минић је похвалио пројекат водоснабдијевања са више од 600 прикључака, додајући да ће се Влада укључити када је у питању снабдијевање водом два села у Станарима.

"У Станарима је направљена једна од првих и највећих гринфилд инвестиција страних инвеститора, то је термоелектрана Станари, која и дан-данас функционише са најбољим техничким рјешењима", подсјетио је Минић у изјави новинарима.

Он је додао да је са руководством општине разговарао о питању проширења копа и обавезама које произилазе из тога.

"Влада је ту да у сваком моменту одреагује. Грађани Републике Српске су у фокусу Владе", рекао је Минић.

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Тагови :

Саво Минић

Република Српска

Дјеца

Станари

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