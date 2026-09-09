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Влада Републике Српске расписала позив за додјелу средстава за спровођење мјера енергетске ефикасности у стамбеним објектима

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09.09.2026 12:49

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Влада Републике Српске
Фото: ATV

Влада Републике Српске расписала је данас позив за додјелу средстава за спровођење мјера енергетске ефикасности у стамбеним објектима за 2026. годину, рекао је министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију Српске Бојан Випотник.

Випотник је нагласио да Влада Српске, путем ресорног министарства, односно Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност, на овај начин директно помаже прије свега становништву, помажући њиховом кућном буџету, али и утиче на смањење загађивања животне средине.

"Позив је усмјерен становништву да унапређује енергетску ефикасност у својим објектима и ова активност је вишеслојна, смањује се потрошња електричне енергије, унапређује се енергетска ефикасност и врши се утопљавање објеката", рекао је Випотник новинарима у Бањалуци.

Позив обухвата замјену столарије, термоизолацију објеката и набавку топлотних пумпи.

Говорећи о топлотним пумпама, Випотник је навео да се на тај начин врши прелазак са горива који су већи загађивачи на она који су максимално еколошки прихватљиви.

Директор Фонд за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске Денис Стевановић рекао је да је за реализацију јавног конкурса обезбијеђено 4.600.000 КМ, преноси Срна.

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Он је навео да физичка лица могу остварити суфинансирање до 50 одсто оправданих трошкова инвестиције, односно највише 5.000 КМ по пријави.

Стевановић је рекао да су средства за реализацију јавног конкурса обезбијеђена из директних прихода Фонда, те да конкурс траје до истека средстава или најдуже седам дана.

Према његовим ријечима, ова средства су расподијељена у пет регија - бањалучку, добојску, бијељинску, сарајевску, требињску, а пријаве се подносе искључиво путем поште.

"У претходнима јавним позивима Фонда нешто више од 1.000 људи остварило је право на субвенцију и овај износ ће бити довољан отприлике да нових 1.000 људи аплицира, а они који су раније добијали субвенцију не могу више аплицирати", истакао је Стевановић.

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Тагови :

Влада Републике Србије

Бојан Випотник

Енергетска ефикасност

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