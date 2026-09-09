Додик: Имате 10 кантона и преуређујте их до миле воље, а Републику Српску заобиђите

Аутор:АТВ редакција
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Хрватско народно вијеће БиХ каже да подржава приједлог неког Аустријанца Гинтера Фехлингера да се у БиХ успостави десет кантона, а укину ентитети. Господо, имате ви 10 кантона и преуређујте их до миле воље, а Републику Српску заобиђите, рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.
- У њој (Републици Српској) се ништа не питате. Ваше излизане флоскуле никога не занимају, а ваше незнање никоме није симпатично. Док год се не прихвати да је Република Српска политичка реалност и трајна категорија, док год не уважите чињеницу да је темељ функционалности договор, а не наметање, БиХ ће бити немогућа држава у слободном паду - написао је Додик на Иксу.
Хрватско народно вијеће БиХ каже да подржава приједлог неког Аустријанца Гинтера Фехлингера да се у БиХ успостави десет кантона, а укину ентитети.— Милорад Додик (@MiloradDodik) September 9, 2026
Господо, имате ви 10 кантона и преуређујте их до миле воље, а Републику Српску заобиђите.
У њој се ништа не питате.
Ваше излизане…
Подсјећамо, Хрватско народно вијеће Босне и Херцеговине (ХНВ БиХ) саопштило је да у потпуности подржава приједлог НАТО лобисте Гинтера Фелингера, који предвиђа "уставну реформу БиХ, укидање етничких ентитета и успостављање федерације састављене од десет кантона."
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