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Додик: Имате 10 кантона и преуређујте их до миле воље, а Републику Српску заобиђите

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09.09.2026 12:16

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предсједник СНСД-а
Фото: ATV

Хрватско народно вијеће БиХ каже да подржава приједлог неког Аустријанца Гинтера Фехлингера да се у БиХ успостави десет кантона, а укину ентитети. Господо, имате ви 10 кантона и преуређујте их до миле воље, а Републику Српску заобиђите, рекао је предсједник СНСД-а Милорад Додик.

- У њој (Републици Српској) се ништа не питате. Ваше излизане флоскуле никога не занимају, а ваше незнање никоме није симпатично. Док год се не прихвати да је Република Српска политичка реалност и трајна категорија, док год не уважите чињеницу да је темељ функционалности договор, а не наметање, БиХ ће бити немогућа држава у слободном паду - написао је Додик на Иксу.

Подсјећамо, Хрватско народно вијеће Босне и Херцеговине (ХНВ БиХ) саопштило је да у потпуности подржава приједлог НАТО лобисте Гинтера Фелингера, који предвиђа "уставну реформу БиХ, укидање етничких ентитета и успостављање федерације састављене од десет кантона."

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Тагови :

Милорад Додик

Република Српска

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