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Супруг убио жену васпитачицу у вртићу

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09.09.2026 12:51

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Супруг убио жену васпитачицу у вртићу
Фото: Envato/travelarium

У општинском вртићу на истоку Тајланда данас је дошло до пуцњаве у којој је убијена учитељица, док је 44 дјеце и још неколико запослених безбједно евакуисано из објекта. Према наводима власти и локалних медија, за напад је осумњичен супруг убијене жене, који је полицајац.

Пуцњава се догодила око 11 сати у општинском вртићу Нонг Пла Лаи, у провинцији Чонбури, око 150 километара југоисточно од Бангкока. Према информацијама које је објавио The Nation, пуцњава се догодила у ходнику у приземљу док је настава била у току.

Сва 44 детета извучена су из вртића без повреда, заједно са три друге учитељице и још три члана особља. Деца су након инцидента пребачена на безбедно, а према наводима локалних званичника, ниједно дијете није директно видјело пуцњаву.

Према извјештајима ЦНА и Бангкок Поста, осумњичени је полицајац који је након пуцњаве отишао у свој дом. Полиција је опколила кућу и покушавала да га убиједи да се преда. Мотив напада за сада није познат.

Локални званичници наводе да је осумњичени прије пуцњаве разговарао са супругом у вртићу, а потом пуцао на њу. Сајан Кломаон, председник локалног савета Нонг Пла Лаи, рекао је за АФП да се инцидент догодио изван учионице и да ниједно дијете није било директни свједок напада.

Гувернер Чонбурија Нарис Нирамајвонг наредио је да вртић буде затворен, док ће стручњаци за ментално здравље бити доступни дјеци и запосленима како би им пружили психолошку подршку након трауматичног догађаја.

Пуцњава је поново отворила питање безбедности у школама и контроле оружја на Тајланду. Земља има једну од највиших стопа посједовања ватреног оружја у Азији, а посљедњих година забиљежено је више тешких оружаних напада. Власти су након неколико недавних инцидената најавиле преиспитивање прописа о оружју.

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Тагови :

Тајланд

Пуцњава

Убиство

Вртић

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Супруг убио жену васпитачицу у вртићу

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