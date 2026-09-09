Супруг убио жену васпитачицу у вртићу

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У општинском вртићу на истоку Тајланда данас је дошло до пуцњаве у којој је убијена учитељица, док је 44 дјеце и још неколико запослених безбједно евакуисано из објекта. Према наводима власти и локалних медија, за напад је осумњичен супруг убијене жене, који је полицајац.
Пуцњава се догодила око 11 сати у општинском вртићу Нонг Пла Лаи, у провинцији Чонбури, око 150 километара југоисточно од Бангкока. Према информацијама које је објавио The Nation, пуцњава се догодила у ходнику у приземљу док је настава била у току.
Сва 44 детета извучена су из вртића без повреда, заједно са три друге учитељице и још три члана особља. Деца су након инцидента пребачена на безбедно, а према наводима локалних званичника, ниједно дијете није директно видјело пуцњаву.
A gunman shot and killed a kindergarten teacher Wednesday inside a school building in eastern Thailand, where 44 children and three other teachers were evacuated safely, authorities said. https://t.co/XVllXA2g6H— ABC News (@ABC) September 9, 2026
Према извјештајима ЦНА и Бангкок Поста, осумњичени је полицајац који је након пуцњаве отишао у свој дом. Полиција је опколила кућу и покушавала да га убиједи да се преда. Мотив напада за сада није познат.
Локални званичници наводе да је осумњичени прије пуцњаве разговарао са супругом у вртићу, а потом пуцао на њу. Сајан Кломаон, председник локалног савета Нонг Пла Лаи, рекао је за АФП да се инцидент догодио изван учионице и да ниједно дијете није било директни свједок напада.
Гувернер Чонбурија Нарис Нирамајвонг наредио је да вртић буде затворен, док ће стручњаци за ментално здравље бити доступни дјеци и запосленима како би им пружили психолошку подршку након трауматичног догађаја.
Пуцњава је поново отворила питање безбедности у школама и контроле оружја на Тајланду. Земља има једну од највиших стопа посједовања ватреног оружја у Азији, а посљедњих година забиљежено је више тешких оружаних напада. Власти су након неколико недавних инцидената најавиле преиспитивање прописа о оружју.
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