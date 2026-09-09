Убица љета све ближе БиХ: Циклон доноси драматичну промјену

Аутор:АТВ редакција
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Након периода изразито топлог и стабилног времена, Хрватску и Босну и Херцеговину очекује нагла промјена временских прилика
Према метеоролошким прогнозама, приближавање циклоналног поремећаја и хладније ваздушне масе донијеће нестабилније вријеме, пљускове, грмљавину и осјетан пад температуре.
Промјена ће се најприје осјетити кроз наоблачење и јачање јужног и југозападног вјетра, а с приближавањем хладног фронта расте могућност развоја локално снажнијих грмљавинских система.
У појединим подручјима могући су израженији пљускови праћени грмљавином, јаким ударима вјетра, а локално и градом. Интензитет невремена неће бити једнак у свим крајевима, па ће поједине локације проћи уз пролазну кишу, док би другдје временски преокрет могао бити знатно израженији.
Посебан опрез препоручује се у вријеме проласка фронталног поремећаја, када у кратком периоду може пасти већа количина кише.
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Највећа промјена биће видљива у температурама. Продор хладнијег ваздуха прекинуће актуелни топлотни период, а температуре ће након проласка фронта осјетно пасти.
Због тога се израз „убица љета“ све чешће користи за овај временски преокрет. Не зато што љето дословно завршава, већ због наглог прекида врућина и доласка знатно свјежијег времена. Кретање циклона према Хрватској и Босни и Херцеговини из сата у сат можете пратити на линку ОВДЈЕ.
Метеоролози упозоравају да се ситуација може мијењати како се циклон буде приближавао, због чега ће прецизнија прогноза интензитета и подручја најјачих невремена бити могућа тек непосредно пред његов долазак.
Грађанима се препоручује да прате званична метеоролошка упозорења и да, у случају издавања упозорења на олујно невријеме, предузму потребне мјере опреза.
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