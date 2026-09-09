Погинуо мушкарац у Београду: Пао са петог спрата зграде на тролејбус

Аутор:АТВ редакција
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Мушкарац је погинуо данас у Жичкој улици у Београду, након што је пао са петог спрата зграде.
Мушкарац је погинуо данас око 13.25 часова у Жичкој улици у Београду, након што је пао са петог спрата зграде која је у изградњи.
Према првим информацијама, мушкарац је у тренутку несреће постављао расвјету на објекту.
Његово тијело затечено је на лицу мјеста, а околности под којима је дошло до пада биће утврђене истрагом.
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