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Погинуо мушкарац у Београду: Пао са петог спрата зграде на тролејбус

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09.09.2026 14:38

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Погинуо мушкарац у Београду: Пао са петог спрата зграде на тролејбус
Фото: Танјуг/АП

Мушкарац је погинуо данас у Жичкој улици у Београду, након што је пао са петог спрата зграде.

Мушкарац је погинуо данас око 13.25 часова у Жичкој улици у Београду, након што је пао са петог спрата зграде која је у изградњи.

Према првим информацијама, мушкарац је у тренутку несреће постављао расвјету на објекту.

Његово тијело затечено је на лицу мјеста, а околности под којима је дошло до пада биће утврђене истрагом.

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Тагови :

погибија

Београд

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