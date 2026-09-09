Вучић распустио Скупштину и расписао изборе

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Србије Александар Вучић потписао је указ о распуштању Скупштине Србије и донио одлуку за расписивање ванредних парламентарних избора, који ће бити одржани 25. октобра.
„На основу Устава Србије, на образложени приједлог Владе, доносим указ о распуштању Народне скупштине. Доносим одлуку о расписивању избора за народне посланике“, рекао је Вучић.
У указу се наводи да распушта Скупштину Србије изабрану 17. децембра 2023. године.
Он је одлуку донио на основу образложеног приједлога Владе Србије од 7. септембра.
Вучић је саопштио, обраћајући се из Предсједништва Србје, да указ ступа на снагу даном објављивања у Службеном гласнику Републике Србије.
Он је потписао одлуку о расписивању избора за народне посланике за 25. октобар 2026. године.
Рокови за вршење изборних радњи почињу да теку од дана ступања на снагу ове одлуке.
Ова одлука ступа на снагу даном обављивана у Службеном гласнику Републике Србие.
Изборе за народне посланике спровешће органи за спровођење избора на основу одредаба Закона о избору народних посланика.
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