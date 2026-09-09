Рајанер изгубио три милиона фунти због прекида летова

Аутор:АТВ редакција
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Компанија "Рајанер" отказала је 260 летова, што је довело до тренутног губитка од 2,5 до три милиона фунти /3,38 милиона до 4,06 милиона долара/, изјавио је Ројтерсу извршни директор те компаније Мајкл О`Лири.
"Вјероватно говоримо о губитку од око пет, шест милиона или тако нешто", рекао је О`Лири.
Он је додао да се очекује да ће данас бити отказано још 30 летова јер су посаде "на погрешним мјестима и раде у погрешно радно вријеме".
Велики квар у контроли лета пореметио је ваздушни саобраћај на аеродромима у земљи.
Веб-сајт за праћење летова "Флајтрадар 24" саопштио је да је 1.300 летова јуче отказано у Великој Британији након што се компанији НАТС догодио системски проблем, преноси Срна.
НАТС пружа услуге контроле ваздушног саобраћаја на 15 аеродрома у Великој Британији.
Десетине хиљада путника било је захваћено овим хаосом, који се наставио у мањој мјери и данас, а очекују се отказивања и кашњења док се авио-компаније носе са посљедицама на аеродромима, укључујући "Хитроу", "Гетвик", "Манчестер" и "Станстед".
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