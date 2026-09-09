Породица Лекић у затвореном бунару открила необичног становника: Опстао је у мраку више од 30 година

Аутор:АТВ редакција
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У дворишту породице Лекић у мјесту Врањ код Тузи већ дуже од три деценије живи необична становница - јегуља тешка око два килограма, која је готово читав живот провела у старом бунару.
Необичну причу о јегуљи која већ 35 година живи дубоко испод земље објавила је Инстаграм страница "Подгорички времеплов".
Бунар у дворишту породице Лекић дубок је око 15 метара, а двије јегуље спуштене су у њега док су још биле веома мале.
Власник бунара Бахрудин Лекић објаснио је да то није учињено случајно. На подручју Зете и Тузи некада је постојала пракса пуштања јегуља у бунаре, јер се веровало да оне доприносе одржавању чистоће воде.
Од двије јегуље које су спуштене у бунар само је једна преживјела, а у њему је остала наредних 35 година.
Након више од три деценије проведене у дубоком и готово потпуно мрачном бунару, јегуља је достигла тежину од око два килограма.
Посебно изненађује чињеница да се бунар већ годинама не користи и да је затворен, али је животиња упркос томе успјела да опстане.
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Лекић претпоставља да се храни инсектима и другим ситним организмима који доспевају у воду, али није познато како је тачно толико дуго преживјела у таквим условима.
Пуштање јегуља у бунаре некада је било познато на подручју Зете и Тузи. Сматрало се да својим начином живота помажу у одржавању воде, али је ова пракса током времена готово потпуно нестала.
Јегуља из дворишта породице Лекић због тога представља својеврсни подсјетник на стари обичај овог краја, али је истовремено постала дио породичне приче и локална атракција.
Бахрудин Лекић каже да не жели да узнемирава необичну становницу свог бунара. Уколико бунар једног дана буде трајно затворен, породица планира да јегуљу пренесе у Скадарско језеро и пусти је на слободу.
"Заслужила је своју слободу након толико година", рекао је Лекић.
Прича из Врања код Тузи представља не само сећање на готово заборављену традицију већ и необичан примјер животиње која је деценијама опстајала у готово потпуној изолацији.
(Мондо)
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