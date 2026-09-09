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"Блануша је гласао да Бранко Блануша не буде ни кандидат, али су га прегласали"

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09.09.2026 14:20

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"Блануша је гласао да Бранко Блануша не буде ни кандидат, али су га прегласали"
Фото: ATV

Бранко Блануша је иначе неко ко је лично гласао да Бранко Блануша не буде ни кандидат, али су га јадног прегласали, а тек ће народ да га прегласа, истакао је портпарол СНСД-а Радован Ковачевић.

"Наравно да Бранко Блануша не смије у дуел са Савом Минићем", написао је Ковачевић на "Иксу",

Кандидат СДС-а за предсједника Српске Бранко Блануша није прихватио позив РТРС-а да се у телевизијском дуелу суочи са предсједничким кандидатом СНСД-а Савом Минићем.

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Подијели:

Тагови :

Бранко Блануша

Радован Ковачевић

Избори 2026

СНСД

Коментари (5)

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