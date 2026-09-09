"Блануша је гласао да Бранко Блануша не буде ни кандидат, али су га прегласали"

Аутор:АТВ редакција
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Бранко Блануша је иначе неко ко је лично гласао да Бранко Блануша не буде ни кандидат, али су га јадног прегласали, а тек ће народ да га прегласа, истакао је портпарол СНСД-а Радован Ковачевић.
"Наравно да Бранко Блануша не смије у дуел са Савом Минићем", написао је Ковачевић на "Иксу",
Наравно да Бранко Блануша не смије у дуел са Савом Минићем.— Радован Ковачевић (@KovacevicRaso) September 9, 2026
Бранко Блануша је иначе неко ко је лично гласао да Бранко Блануша не буде ни кандидат. Али су га јадног прегласали.
А тек ће народ да га прегласа.
Кандидат СДС-а за предсједника Српске Бранко Блануша није прихватио позив РТРС-а да се у телевизијском дуелу суочи са предсједничким кандидатом СНСД-а Савом Минићем.
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