Logo

Новчани хороскоп: Овим знаковима стиже новац, али и упозорење

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
09.09.2026 15:10

Коментари:

0
хороскоп тарот астрологија карте звијезде
Фото: Pexel/ Anete Lusina

Средина септембра доноси потребу за већом финансијском дисциплином, а поједини хороскопски знакови могли би да добију прилику за додатну зараду или нови пословни ангажман.

Нове пословне понуде могу д‌јеловати примамљиво, али није тренутак за одлуке донесене на брзину. Прије потписивања уговора, улагања или веће куповине, важно је провјерити све детаље и добро израчунати шта заиста добијате.

Седмица од 7. до 13. септембра погодна је за сређивање финансија, плаћање рачуна, контролу редовних трошкова и прављење реалнијег плана за наредни период.

На послу ће посебно бити важно поштовати договоре, пажљиво провјеравати документе и рјешавати грешке без непотребних расправа.

Ево шта новчани хороскоп доноси сваком знаку.

Ован

Овнови би ове седмице требало да успоре када је новац у питању. Чак и ако нека инвестиција или куповина д‌јелује као одлична прилика, није паметно реаговати импулсивно.

Лоренс Вонг

Свијет

Ово је најплаћенији премијер на свијету: Зарађује 7 пута више од Трампа, а сада добија и повишицу

Почетком седмице могући су додатни задаци на послу, а они би у наредном периоду могли донијети и већи приход.

Ако размишљате о повишици, припремите конкретне аргументе и подсјетите надређене на резултате које сте остварили. Током викенда пазите на трошење новца само да бисте оставили утисак на друге.

Бик

Биковима предстоји стабилнија финансијска седмица, нарочито ако се буду држали плана. Сада је прави тренутак за плаћање рачуна, обнављање уштеђевине и куповину ствари које су заиста потребне дому.

Будите опрезни с позајмљивањем већих сума новца, посебно ако услови враћања нису јасно договорени. Разговор с породицом о заједничком буџету може спријечити неспоразуме и непотребне трошкове.

Близанци

Близанци ће бити затрпани информацијама, понудама и различитим приједлозима. Управо зато постоји опасност да превиде неки важан детаљ. Документе, рачуне, фактуре и пословну преписку провјеравајте два пута.

Додатна зарада може стићи захваљујући вашем знању, савјетима или способности да повежете праве људе. Ипак, пазите на импулсивне интернет куповине. Ситни издаци лако могу прерасти у озбиљан трошак.

Рак

Ракови ће највећу пажњу посветити породичним и кућним финансијама. Могуће је да се поново покрене питање реновирања, куповине некретнине или неке веће заједничке инвестиције.

Немојте аутоматски преузимати све трошкове на себе ако обавезе могу равноправно да се подијеле. На послу ће вам више користити стабилност и поузданост него покушај да преко ноћи направите велики професионални скок.

Лав

Лавови би ове седмице могли да добију прилику да покажу колико вриједе, било пред надређенима, било пред важним клијентима. Финансијски преговори могу бити успјешни ако се ослоните на конкретне резултате, а не на претјерана обећања.

Ако вам стигне додатни новац, размислите о томе да дио одвојите са стране умјесто да га потрошите на скупе ствари којима желите да оставите утисак.

Крајем седмице могућа је занимљива понуда, али прије одговора добро процијените све услове.

Д‌јевица

Д‌јевице би до краја мјесеца требало да направе детаљан преглед својих финансија. Провјерите рачуне, претплате и све трошкове који се аутоматски скидају с рачуна. Управо ту можете пронаћи новац који вам непотребно одлази сваког мјесеца.

На послу ће вас педантност заштитити од грешака које би могле да доведу до финансијског губитка. Добар период је и за учење нових вјештина и набавку алата који вам могу олакшати посао.

Ипак, немојте штед‌јети на основним стварима које су вам заиста потребне.

Вага

Ваге би требало да направе јасну разлику између сопствених финансијских циљева и жеља људи око себе. Поклони, изласци и помоћ блиској особи могу донијети непланиране трошкове, па унапријед одредите колико можете да издвојите.

Будите нарочито опрезни ако неко покушава да вас натјера да уговор потпишете одмах. Сваку нејасну ставку прво разјасните.

До викенда можете вратити равнотежу у буџет једноставним одустајањем од неколико непотребних куповина.

Шкорпија

Шкорпије би своје финансијске планове требало да задрже за себе. Нема потребе да свима откривате колико зарађујете, штедите или гд‌је планирате да уложите новац.

На пословном плану може се појавити занимљива прилика повезана са старим пројектом или некадашњим пословним контактом. Прије него што обновите сарадњу, провјерите да ли су се услови заиста промијенили набоље.

Код већих трансакција и трансфера новца будите посебно пажљиви и провјерите сваки детаљ.

Стријелац

Стријелци ће пожељети да новац уложе у путовања, образовање и нова искуства. Таква улагања могу бити корисна, али само ако унапријед одредите буџет.

Не улазите у непотребне дугове због жеље да себи приуштите нешто одмах. На послу би контакт с особом која има искуство или информације које вама недостају могао да отвори нова врата.

Ипак, пазите шта обећавате. Прихватање захтјевног задатка без договора о одговарајућој накнади могло би вас скупо коштати.

Јарац

Јарчеви улазе у седмицу која може донијети јачање професионалног угледа. Завршетак важног посла могао би да буде добар аргумент за разговор о већој заради или бољим условима рада.

Циклон

Друштво

Убица љета све ближе БиХ: Циклон доноси драматичну промјену

Новац усмјеравајте према дугорочним циљевима, обавезним плаћањима и стварању финансијске резерве.

Не дозволите да туђи проблеми угрозе ваш буџет. Помагање другима је лијепо, али не по цијену сопствене финансијске сигурности.

Водолија

Водолијама може стићи необична пословна понуда или прилика да се укључе у нови пројекат. Прије него што прихватите, обавезно провјерите ко је задужен за организацију, који су рокови и када и на који начин ћете бити плаћени.

Добар је тренутак за унапређивање професионалних вјештина и проналажење практичнијих начина за обављање посла. Међутим, скупе куповине треба добро оправдати.

Када је ријеч о породичним финансијама, немојте доносити велике одлуке без претходног разговора с укућанима.

Рибе

Рибе би требало да буду посебно опрезне с причама о брзој и лакој заради. Ако нешто д‌јелује предобро да би било истинито, провјерите све прије него што уложите новац.

Почетком седмице пажњу могу захтијевати дугови, порези, рачуни и друге обавезе. Интуиција вам може помоћи да примијетите да нешто није у реду, али коначну одлуку ипак доносите на основу конкретних података и документације.

Мала уштеда на свакодневним куповинама могла би до викенда да направи разлику и помогне вам да поново ојачате финансијску резерву, преноси Glossy.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Хороскоп

Хороскоп 2026

астрологија

Астролози

звијезде

Коментари (0)

Више из рубрике

bunar

Занимљивости

Породица Лекић у затвореном бунару открила необичног становника: Опстао је у мраку више од 30 година

2 ч

0
Са љубавницом дошао под Острог, па тражио благослов: Одговор оца Гојка многе ће натјерати да се замисле

Занимљивости

Са љубавницом дошао под Острог, па тражио благослов: Одговор оца Гојка многе ће натјерати да се замисле

5 ч

0
хороскоп звијезде Мјесец

Занимљивости

Хороскоп за 9. септембар: Овна очекује пословна прилика, Вага бјесни на све, Лаву се не ради ништа

8 ч

0
Рода раширила крила у гнијезду.

Занимљивости

Ово цијепа срце: Рода страдала, мужјак остао сам са младунцима - онда се догодило нешто невјероватно

18 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

15

39

Огласила се бивша супруга Џенана Лончаревића: "Сад је мој ред"

15

34

Пресрели га и изрешетали: Пала коначна пресуда убицама младог ватерполисте

15

27

Битно: Идентитет, реакцијe и отворенa питања о лијечењу Ратка Младића

15

23

Огласио се Кремљ: Познато о чему су Путин и Трамп разговарали

15

21

Минић се руковао са Бланушом: И онда нама странци причају о демократији

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима