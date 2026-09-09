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Хороскоп за 9. септембар: Овна очекује пословна прилика, Вага бјесни на све, Лаву се не ради ништа

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09.09.2026 07:03

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хороскоп звијезде Мјесец
Фото: Pexel/ Michele Raffoni

Сазнајте да ли ће вашем знаку дневни хороскоп донети много среће.

ОВАН

Неке фине пословне прилике отвориће се од самог почетка дана. Јаке могућности да побољшате једну сарадњу или да почнете договоре о новој. Што се емотивног дела тиче – тренутно сте задовољни односом са вољеном особом. Имате разумијевања.

БИК

Много очекујете, али је добра ситуација да та очекивања и остварите. Ипак покушајте да будете нешто реалнији и конкретнији у договорима, да би се и друга страна поставила тако. У емотивном сегменту – углавном функционишете коректно са партнером.

БЛИЗАНЦИ

Данас драги моји Близанци водите рачуна да не направите неку грешку на послу. Ако и направите, потрудите се да је неко од колега или надређени не види. Додуше, данас могу доћи на наплату и неке прошле грешке и пропусти, па вам држимо палчеве да прођете како треба...

РАК

Мене би лично глава забољела од толико планова које ви имате данас. А да их има, има их. Како ћете ви то остварити све, то вјероватно само ви знате. Ако успијете макар трећину – одлично сте прошли. Немојте само да запоставите посао маштајући о томе како ћете и шта ћете.

ЛАВ

Имате много посла, а ништа вам се не ради. Треба да обавите много разговора, али сте склони да бирате оне у којима се осећате добро и оне особе које вам пријају. Не силите себе ни на шта. У емотивном сегменту – време је за опуштене разговоре, не за нешто битно.

ДЈЕВИЦА

Иако ће данас бити и проблема на послу, и неких недефинисаних ситуација, ипак ћете доста задовољно завршити ваш радни дан. Можда је ваш оптимизам неоправдан, али нећемо да кваримо. У глави већ имате романтичан сценарио, али ми се чини да нећете успјети да га остварите.

ВАГА

Ни мало данас нисте задовољни како се одвијају ситуације у радном окружењу. Да, бесни сте али не желите да други виде шта се дешава у вама. Вољеној особи ћете бити тешки као црна земља, пошто ћете у исто вријеме бити тврдоглави, али и закерати за сваку ситницу.

ШКОРПИЈА

Шта се данас у вашој глави дешава, то вероватно само ви знате. Искрено, нисам сигурна да ће вам уопште посао бити на памети, пошто сте се тако упетљали у нека емотивна размишљања, да ћете вјероватно пресједити цијели дан и маштати, маштати, маштати...

СТРИЈЕЛАЦ

Изгледа ми да данас од неких проблема тешко да ћете успети да побјегнете. Са надређеним нећете пронаћи заједнички језик, код куће ће вас сачекати проблеми са којима се тешко борите, а на све ово ви сте уморни и исцрпљени и само желите да вас сви оставе на миру.

ЈАРАЦ

Тачно знате да вам поједини људи продају неке приче али још увијек не можете да покажете да сте их провалили. Биће вам јако напорно да са неким наоко нормално функционишете, јер сте разочарани понашањем те особе. У емотивном сегменту – ситна дешавања.

ВОДОЛИЈА

Ни на шта друго нећете мислити, већ само на паре, оптерећеност трошковима који су појачани. У сваком случају, бринућете због новца. Поподне нећете баш провести у бајном расположењу, слаба комуникација са партнером.

РИБЕ

Све се некако накупило и већ осјећате да вам је помало превише и обавеза и људи и ситуација. Најрадије бисте све оставили и збрисали негдје, што даље. Препорука за вас је да овај дан узмете за себе, да га проведете у миру и можда са особом коју волите.

(телеграф)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Хороскоп

звијезде

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