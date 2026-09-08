Најсрећнији знак дана: Очекују га добитак и љубавно изненађење

Аутор:АТВ редакција
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Јупитер, владар овог знака, прави одличан угао с Мјесецом, што доноси неочекивани финансијски добитак или прилику за напредовање.
Јупитер, владар овог знака, прави одличан угао с Мјесецом, што доноси неочекивани финансијски добитак или прилику за напредовање.
Данас ће зрачити оптимизмом који ће привући утицајне људе спремне да подрже њихове најамбициозније идеје.
Могућ је позив за сарадњу на пројекту који укључује путовање или додатну стручну едукацију. У љубави их очекује пријатно изненађење од партнера или особе која вам се већ дуго удвара, преноси Индекс.
Њихова енергија је заразна, а све препреке на путу рјешаваће с невјероватном лакоћом и осмијехом. Ово је идеалан дан за преузимање прорачунатих ризика јер им је срећа апсолутно наклоњена.
Сцена
Позната српска пјевачица побиједила рак
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