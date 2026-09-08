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Афера у школи тресе свијет: Спавала са ђаком јер је хтјела да је воле

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08.09.2026 16:13

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Наставница сједи у школској клупи са учеником и показује му нешто на лаптопу.
Фото: Pexels/Ahmet Kurt

Наставница физичког васпитања оптужена је да је имала интиман однос са учеником тинејџером, а током суђења је рекла да је жељела да буде „вољена и да јој је било тешко да каже не“!

Бронвен Џејмс (30) рекла је пороти да се осјећала незрелом, лако подложном утицају и веома попустљивом према ученицима док је предавала физичко васпитање у школи Битерн Парк у Саутемптону.

Међутим, она пориче да је флертовала са 16-годишњаком и да је настављала да има везу са њим. На Крунском суду у Винчестеру, она је такође сугерисала да је тинејџер измислио оптужбе да су имали однос, а све да би изгледао „кул“ пред својим пријатељима.

Бронвен Џејмс из Чипенхама пориче све четири тачке оптужнице за недозвољену везу са тинејџером, преноси британски „The Telegraph“.

Дајући исказ са мјеста за свједоке у своју одбрану, Џејмсова је рекла да је почела да предаје са 21 годином, да је себе описала као „незрелу“ и признала да не мисли да је била добра наставница.

„Једноставно не мислим да сам била спремна за то. Како је моја каријера напредовала, схватила сам да можда тражим потврду од погрешних људи. Мислим да сам била веома попустљива наставница, нисам била строга. Постојала су правила понашања којих се нисам нужно придржавала, као што је коришћење мобилних телефона на часовима“, рекла је она и додала:

„Али нисам жељела да их узнемирим, нисам жељела да их наљутим. Жељела сам да им се свиђам.“

Адвокатица одбране питала је оптужену зашто је комуницирала са учеником када је знала да је то против правила, на шта је она одговорила:

„Мислим да сам жељела да будем вољена. Нисам жељела да разочарам људе. Лако сам била под утицајем. Било ми је тешко да кажем 'не' људима којима сам жељела да удовољим.“

Окривљена је признала да је било „задиркивања“ са ученицима у њеном разреду, али је рекла да то никада није било такве природе. Негирала је флертовање и наводе да га је снабдијевала вејповима.

Међутим, касније је признала да је лагала полицији, тврдећи да тинејџер никада није посјетио њен дом јер није жељела да ситуација „експлодира“. Рекла је пороти да је шетала пса и да јој је тинејџер послао поруку тражећи превоз кући, на шта је пристала. Тврдила је да се ништа није догодило у кући и да је он остао доле.

Тужилаштво наводи да је тинејџер полицији дао тачну скицу њене куће, спрата и спаваће собе и да су у више наврата имали интиман однос.

„Све се објашњава тиме што сте имали везу са њим, што сте имали активности са њим. Нема другог вјероватног објашњења“, навео је тужилац.

Бронвен Џејмс је одговорила: „То се није догодило.“

Суђење се наставља, а случај је откривен након што је други ученик показао наставнику поруке које су размењене између оптужене и тинејџера.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Злостављање

злостављање животиња

Суђење

злостављање дјечака

наставница

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