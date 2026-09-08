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Брутално насиље ради забаве: Морбидни интернет тренд шири се међу младима

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08.09.2026 15:46

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računar, haker, tehnologija
Фото: Pexels

Европом се посљедњих година шири забрињавајући феномен који безбједносним службама ствара све веће проблеме, а његове је актере често готово немогуће открити прије него што насиље пређе из виртуелног у стварни свијет.

Четврт вијека након терористичких напада Ал Каиде на Сједињене Америчке Државе, џихадистичке групе и даље представљају велику безбједносну пријетњу Европи. Међутим, појавила се потпуно нова, невидљива опасност коју углавном покрећу млади на интернету, а власти су због ње све забринутије.

Тачан опсег мреже која стоји иза онога што се назива нихилистичким насилним екстремизмом није познат. Ипак, полицијски истражитељи из девет европских земаља током акције усмјерене на њено ометање у јуну и јулу пронашли су око 4.340 интернет адреса повезаних са заједницом познатом као „Тhe COM“.

"То је насиље ради насиља", упозорио је координатор Европске уније за борбу против тероризма Бартјан Вегтер уочи 25. годишњице терористичких напада 11. септембра 2001. године.

Трећина ухапшених су малољетници

Прошле године у десет од 27 држава чланица Европске уније пријављено је укупно 45 терористичких напада. Укупно је у 21 држави чланици ухапшено 486 особа осумњичених за повезаност са тероризмом, према подацима Европола. Од свих приведених, отприлике трећина била је млађа од 18 година углавном дјечаци.

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У Финској је 2025. године 16-годишњи дјечак ножем напао три ученице. У "манифесту" који је подјелио на мрежама написао је да жели да учини нешто „значајно“ и "узбудљиво", без икаквог политичког мотива.

Насиље као језиви облик забаве

"У великој се мјери ради о фасцинацији насиљем. Насиље постаје начин доказивања и стицања статуса у тим интернет заједницама", рекао је Вегтер.

У Италији је прошле године 15-годишњи дјечак планирао убиство само да би стекао славу на интернету. Власти упозоравају да такве инциденте организују мреже које често воде млади за младе.

Такве нападе је изузетно тешко спријечити јер их чине млади појединци без криминалног досијеа, који не остављају трагове осим на криптованим платформама. Високо на листи опасности налази се и мрачна група "764", чији су чланови оптижени за дјела незамисливе бруталности.

Све већу улогу у ширењу ове пошасти има и вјештачка интелигенција, која криминалцима олакшава креирање пропаганде, лажних снимака и истраживање напада, због чега стручњаци апелују на хитну прилагођеност свих безбједносних органа, преноси Дневник.хр.

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Тагови :

хакери

Безбједност дјеце на интернету

Сајбер криминал

Ал Каида

Европа

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