Тикток и Пинтерест кажњени са по 40.000 долара због ширења забрањеног садржаја

Аутор:АТВ редакција
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Тагански окружни суд у Москви казнио је друштвену мрежу "ТикТок" и сервис за размјену фотографија "Пинтерест" са по 3,5 милиона рубаља /40.420 долара/ због ширења недозвољеног садржаја, јавио је извјештач агенције ТАСС из суднице.
"`ТикТок` је проглашен кривим за неиспуњавање обавезе да прати садржај како би се ограничили приступи информацијама о производњи дроге, начинима извршења самоубиства или материјалима који садрже порнографске приказе малољетника, и кажњен је новчано са 3,5 милиона рубаља", рекао је судија приликом читања пресуде.
Према судској пресуди у другом предмету, сервис "Пинтерест" санкционисан је идентичном новчаном казном због тога што је ширио информације о активностима ЛГБТ покрета, који је у Русији забрањен, преноси Срна.
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